«Барыс» почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от «Торпедо»
ХК «Барыс» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса в
Ворота «Барыса» в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил шайбы на 11-й, 23-й и 27-й минутах.
Но ход встречи почти переломил Фил Варон. Сначала он отличился в середине второго периода, а затем в его концовке оформил дубль. В итоге перед третьей 20-минуткой счет был уже 2:3.
В третьей 20-минутке, однако, голов больше забито не было.
«Барыс» прервал серию из четырех побед. Следующую игру команда Михайлиса проведет 13 декабря в Челябинске против «Трактора».