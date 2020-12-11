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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от «Торпедо»

ХК «Барыс» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Юрия Михайлиса в Нур-Султане принимали нижегородское «Торпедо» и уступили со счетом 2:3. При этом команда уступала по ходу матча 0:3 и почти смогла отыграться.

Ворота «Барыса» в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил шайбы на 11-й, 23-й и 27-й минутах.

Но ход встречи почти переломил Фил Варон. Сначала он отличился в середине второго периода, а затем в его концовке оформил дубль. В итоге перед третьей 20-минуткой счет был уже 2:3.

В третьей 20-минутке, однако, голов больше забито не было.

«Барыс» прервал серию из четырех побед. Следующую игру команда Михайлиса проведет 13 декабря в Челябинске против «Трактора».

Барыс
2:3
0:1, 2:2, 0:0
Торпедо НН
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