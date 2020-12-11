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19:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Сломало нас чуть-чуть». Немировки разобрал победу «Торпедо» над «Барысом»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски, в бытность игроком выступавший за «Барыс», прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 3:2. При этом по ходу матча «Барыс» уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед.

«Было хорошее начало. Начали играть хорошо, быстро и правильно. Удаление, конечно, сломало нас чуть-чуть. В третьем периоде, думаю, соперник начал держать шайбу в нашей зоне, мы мелкие ошибки делали. Конец был тяжелый. Но, самое главное, что взяли два очка сегодня», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

Барыс
2:3
0:1, 2:2, 0:0
Торпедо НН
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