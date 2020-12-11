«Сломало нас чуть-чуть». Немировки разобрал победу «Торпедо» над «Барысом»

Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 3:2. При этом по ходу матча «Барыс» уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед.

«Было хорошее начало. Начали играть хорошо, быстро и правильно. Удаление, конечно, сломало нас чуть-чуть. В третьем периоде, думаю, соперник начал держать шайбу в нашей зоне, мы мелкие ошибки делали. Конец был тяжелый. Но, самое главное, что взяли два очка сегодня», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.