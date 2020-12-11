«Сломало нас чуть-чуть». Немировки разобрал победу «Торпедо» над «Барысом»
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски, в бытность игроком выступавший за «Барыс», прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ в
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски, в бытность игроком выступавший за «Барыс», прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ в
Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 3:2. При этом по ходу матча «Барыс» уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед.
«Было хорошее начало. Начали играть хорошо, быстро и правильно. Удаление, конечно, сломало нас