Хоккеисты минского «Динамо» уступили казанскому «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ

Минчане начали матч с активных действий в зоне соперников, однако до опасных моментов у ворот казанцев дело не доходило. Постепенно хозяева начали поддавливать «зубров». На шестой минуте встречи Артем Галимов со второй попытки открыл счет, оказавшись первым на добивании. Почти сразу «Динамо» получило шанс сравнять счет, но подопечные Крэйга Вудкрофта не смогли реализовать большинство. Ближе к середине стартового периода игроки «Ак Барса» еще большими силами пошли вперед. На 12-й минуте Данис Зарипов увеличил преимущество своей дружины после того, как Дмитрий Воронков буквально «продавил» чешского голкипера минчан.

Второй период «зубры» начали задорно, пытаясь изменить ход встречи. Однако до опасных моментов дело вновь не дошло. Егор Шарангович броском кистью проверил бдительность Тимура Билялова, который словил шайбу, пущенную белорусским форвардом. Казанцы же свой шанс отличиться использовали сполна. Минчане, играя в меньшинстве, упустили из вида Артема Лукоянова, который стал автором третьего гола «Ак Барса».

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Еще одна возможность распечатать ворота Тимура Билялова появилась у минчан ближе к концовке второго периода, и она была использована Степаном Фальковским. «Зубры» получили возможность пятиминутной игры в большинстве. Соперники какое-то время сдерживали давление гостей, но на 36-й минуте защитник казанцев поскользнулся, и белорусский защитник, оказавшись один на один с голкипером, спокойно отправил шайбу в ворота. Этот гол раззадорил казанцев, и их четвертая шайба не заставила себя ждать. При игре в большинстве хоккеисты «Ак Барса» вдвоем оказались перед воротами Доминика Фурха, и Кирилл Петров не промахнулся.

В третьем периоде «барсы» продолжили радовать своих болельщиков. На 49-й минуте Дмитрий Юдин мощным броском практически от синей линии заставил капитулировать Доминика Фурха пятый раз за встречу. Минчане ответили на это обидное взятие ворот серией атак, но пропустили шестой гол. Отличился лучший бомбардир команды из столицы Татарстана француз Стефан Да Коста. Несмотря на помеху со стороны Владислава Колячонка, он отправил шайбу точно в девятку. В концовке встречи белорусская команда получила возможность игры в большинстве (пять на три). Лучше других такой возможностью воспользовался Иван Лодня. Для игрока «бело-синих» это было первое взятие ворот в нынешнем сезоне. «Барсы» потребовали видеоповтор, но судьи нарушения правил со стороны белорусов не усмотрели. Но и это было еще не все. Провал в обороне минчан стоил им седьмой пропущенной шайбы от Найджела Доуса.