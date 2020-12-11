Вудкрофт прокомментировал поражение «Динамо» в матче против «Ак Барса»

Минское «Динамо» в пятницу проиграло в Казани со счетом 2:7.
«Я разочарован игрой и самоотдачей командой. Мы не показали ничего, что могло бы помочь нам победить такую команду, как “Ак Барс”. Мы играли слишком мягко, слишком уважительно к сопернику, уступали в единоборствах. К тому же не забивали в большинстве, и это стало ключевым моментом матча», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.
Вудкрофт после второго периода выпустил вместо Доминика Фурха второго вратаря минчан Дэнни Тэйлора.
«Я заменил Фурха, потому что мы играли плохо и не помогали ему. Я хотел освободить его от такого давления», — отметил тренер «Динамо».