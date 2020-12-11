Текущие события
Хоккей. КХЛ
11.12
Ак Барс
Динамо Мн
72
Хоккей. КХЛ
11.12
Северсталь
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
11.12
Сочи
Нефтехимик
42
Хоккей. КХЛ
11.12
Металлург Мг
ХК Динамо
31
Хоккей. КХЛ
11.12
Салават Юлаев
Йокерит
03
Хоккей. КХЛ
11.12
Трактор
Сибирь
20
Хоккей. КХЛ
11.12
Барыс
Торпедо НН
23
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
11 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт прокомментировал поражение «Динамо» в матче против «Ак Барса»

КАЗАНЬ, 11 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты минского «Динамо» разочаровали своей игрой в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом», заявил главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» в пятницу проиграло в Казани со счетом 2:7.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

«Я разочарован игрой и самоотдачей командой. Мы не показали ничего, что могло бы помочь нам победить такую команду, как “Ак Барс”. Мы играли слишком мягко, слишком уважительно к сопернику, уступали в единоборствах. К тому же не забивали в большинстве, и это стало ключевым моментом матча», — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.

Вудкрофт после второго периода выпустил вместо Доминика Фурха второго вратаря минчан Дэнни Тэйлора.

«Я заменил Фурха, потому что мы играли плохо и не помогали ему. Я хотел освободить его от такого давления», — отметил тренер «Динамо».

Ак Барс
7:2
2:0, 2:1, 3:1
Динамо Мн
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Россиянки чудом спаслись от поражения в матче ЧЕ по гандболу
«Химки» победили «Арсенал» и продлили беспроигрышную серию в РПЛ
ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
Погба и Роналду могут стать частью грандиозного обмена
Хабиб показал жуткие моменты подготовки к бою с Гэтжи (видео)
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь