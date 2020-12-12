ХК «Трактор» и РМК открыли новую хоккейную площадку в Челябинской области
Новый хоккейный корт — четвертый крупный спортивный объект, созданный при участии РМК в Коркинском районе.
Новый хоккейный корт — четвертый крупный спортивный объект, созданный при участии РМК в Коркинском районе.
На стадионе «Горняк» в Коркино открылся новый хоккейный корт под открытым небом — объект построен в рамках совместного проекта Русской медной компании и хоккейного клуба «Трактор» по развитию в регионе детского хоккея, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Совместный проект РМК и ХК «Трактор» стартовал в 2020 году. Благодаря ему в Челябинской области построено пять современных уличных хоккейных площадок — четыре в Челябинске и один в Коркино. Строительство кортов обошлось РМК в 30 млн рублей. Содержание объектов взял на себя ХК «Трактор». На площадках смогут заниматься все желающие. Кроме того, здесь планируется проводить занятия детских секций и
«Я поставил задачу со следующего года начать в Коркинском районе жилищное строительство, в том числе в рамках программы переселения из аварийного жилья. Конечно, рядом с новым жильем должна быть современная социальная инфраструктура. Поэтому, уверен, жители новостроек и всех близлежащих домов станут посетителями тех объектов, которые сегодня возводятся в районе при участии Русской медной компании», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
С 2016 года в развитие социальной сферы Коркинского и Сосновского районов Челябинской области РМК инвестировала около 500 млн рублей.
«Наряду с инвестициями в производство мы вкладываем в инфраструктуру, чтобы наши сотрудники и все местные жители могли пользоваться современными социальными объектами. Это детские сады, спорткомплексы. Создание условий для массового спорта, прежде всего, детского спорта — одно из главных направлений нашей социальной политики. Помимо оздоровления это хороший элемент воспитания. Поэтому мы поддержали предложение хоккейного клуба’Трактор» построить современные уличные хоккейные корты, — отметил президент РМК Всеволод Левин.
Новый хоккейный корт — четвертый крупный спортивный объект, созданный при участии РМК в Коркинском районе. Ранее компания открыла здесь две