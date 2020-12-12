16-летний Мичков договорился со СКА о новом контракте, который рассчитан на 5 лет

Хоккейный клуб СКА достиг договоренности о заключении нового контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2018/19 Мичков побил рекорд Александра Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы 109 (70+39) очков. В том же сезоне в составе сборной России стал победителем и рекордсменом Зимних Юношеских Олимпийских игр, набрав в 4 матчах 14 (9+5) очков.

Перед сезоном-2020/21 перешел в систему СКА. В текущем сезоне МХЛ в составах команд «СКА-1946» и «СКА-Варяги» на его счету 25 (16+9) набранных очков в 24 встречах.