Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
СКА
Хоккей. КХЛ
11.12
Трактор
Сибирь
20
Хоккей. КХЛ
11.12
Сочи
Нефтехимик
42
Хоккей. КХЛ
11.12
Северсталь
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
11.12
Ак Барс
Динамо Мн
72
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
14:03 (мск), источник: Sport24

16-летний Мичков договорился со СКА о новом контракте, который рассчитан на 5 лет

Хоккейный клуб СКА достиг договоренности о заключении нового контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: Sport24

Хоккейный клуб СКА достиг договоренности о заключении нового контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2018/19 Мичков побил рекорд Александра Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы 109 (70+39) очков. В том же сезоне в составе сборной России стал победителем и рекордсменом Зимних Юношеских Олимпийских игр, набрав в 4 матчах 14 (9+5) очков.

Перед сезоном-2020/21 перешел в систему СКА. В текущем сезоне МХЛ в составах команд «СКА-1946» и «СКА-Варяги» на его счету 25 (16+9) набранных очков в 24 встречах.

Самые быстрые новости — в телеграм-канале Срочный спорт.

 Аршавин закрутил роман с фигуристой красоткой. Он не сводит с нее влюбленных глаз
«Красотка. Само очарование!» И не поверишь, что она не модель, а профессиональная регбистка
Сборная России в 30-й раз подряд осталась без медалей
«Зенит» и «Спартак» проведут матчи 18-го тура РПЛ
ФХР объявила состав сборной России на молодежный чемпионат мира
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за 100 миллионов
«Ротор» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь