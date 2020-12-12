СКА седьмой раз подряд обыграл рижское «Динамо» в гостях в КХЛ

В составе гостей отличились Игорь Ожиганов (2-я минута), Владимир Ткачев (10), Яков Тренин (20) и Андрей Кузьменко (25). У гостей шайбу забросил Мартиньш Дзиеркалс (49).
Ткачев продлил результативную серию до пяти матчей, Кузьменко — до четырех. После второй пропущенной шайбы рижане заменили голкипера Зейна Макинтайра на Илью Проскурякова.
«Динамо» проиграло СКА на домашнем льду в седьмой раз подряд. В предыдущей встрече в нынешнем сезоне рижане победили со счетом 4:3 (по буллитам), матч прошел 7 декабря в Петербурге.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 37 матчах 51 очко. «Динамо» идет 11-м с 15 очками после 34 игр. Следующий матч петербуржцы проведут 22 декабря дома против московского ЦСКА. «Динамо» 15 декабря примет нижегородское «Торпедо».