СКА седьмой раз подряд обыграл рижское «Динамо» в гостях в КХЛ

В составе гостей отличились Игорь Ожиганов (2-я минута), Владимир Ткачев (10), Яков Тренин (20) и Андрей Кузьменко (25). У гостей шайбу забросил Мартиньш Дзиеркалс (49).

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Ткачев продлил результативную серию до пяти матчей, Кузьменко — до четырех. После второй пропущенной шайбы рижане заменили голкипера Зейна Макинтайра на Илью Проскурякова.

«Динамо» проиграло СКА на домашнем льду в седьмой раз подряд. В предыдущей встрече в нынешнем сезоне рижане победили со счетом 4:3 (по буллитам), матч прошел 7 декабря в Петербурге.

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