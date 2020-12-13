«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в чемпионате КХЛ

Воскресная игра в Уфе завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Шайбы в составе «Салавата» забросили Александр Кадейкин (2-я минута), Павел Коледов (23) и Сакари Маннинен (27). У «Сибири» отличился Виктор Комаров (6).