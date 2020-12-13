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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на своей арене обыграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная игра в Уфе завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Шайбы в составе «Салавата» забросили Александр Кадейкин (2-я минута), Павел Коледов (23) и Сакари Маннинен (27). У «Сибири» отличился Виктор Комаров (6).

«Салават» одержал первую победу после серии из четырех поражений, следующий матч уфимцы проведут дома 22 декабря против минского «Динамо». «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд и в следующем матче 22 декабря примет хабаровский «Амур».

Салават Юлаев
3:1
1:1, 2:0, 0:0
Сибирь
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