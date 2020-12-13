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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Трактор» и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко (10-я минута, в большинстве), Никита Михайлис (30-я), Мэтт Фрэттин (43-я, в большинстве) и Линус Виделль (47-я). А у «Трактора» отличились Лоуренс Пилут (46-я, в большинстве) и Лукаш Седлак (49-я).

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Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанская команда опережает «Сибирь», которая опустилась на девятую строчку, на один балл, но имеет пять матчей в запасе. «Трактор» с 46 очками располагается на четвертом месте на «Востоке».

Следующую встречу «Барыс» проведет также на выезде — 19 декабря сыграет с китайским «Куньлунем».

Трактор
2:4
0:1, 0:1, 2:2
Барыс
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