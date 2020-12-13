«Барыс» обыграл «Трактор» и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» и вошел в зону
Казахстанский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» и вошел в зону
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко (10-я минута, в большинстве), Никита Михайлис (30-я), Мэтт Фрэттин (43-я, в большинстве) и Линус Виделль (47-я). А у «Трактора» отличились Лоуренс Пилут (46-я, в большинстве) и Лукаш Седлак (49-я).
Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанская команда опережает «Сибирь», которая опустилась на девятую строчку, на один балл, но имеет пять матчей в запасе. «Трактор» с 46 очками располагается на четвертом месте на «Востоке».
Следующую встречу «Барыс» проведет также на выезде — 19 декабря сыграет с китайским «Куньлунем».