«Барыс» обыграл «Трактор» и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко (10-я минута, в большинстве), Никита Михайлис (30-я), Мэтт Фрэттин (43-я, в большинстве) и Линус Виделль (47-я). А у «Трактора» отличились Лоуренс Пилут (46-я, в большинстве) и Лукаш Седлак (49-я).

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанская команда опережает «Сибирь», которая опустилась на девятую строчку, на один балл, но имеет пять матчей в запасе. «Трактор» с 46 очками располагается на четвертом месте на «Востоке».