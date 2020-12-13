Тренер «Барыса» назвал залог успеха в победном матче с «Трактором»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Трактором», сообщает «Шайба.kz».
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Трактором», сообщает «Шайба.kz».
— Хорошая игра, настрой. Много энергии отдали, самоотдача у команды была на высочайшем уровне, за это им спасибо. Команда выполнила установку на игру — играть агрессивно, по всей площадке.
— «Барыс» здорово сыграл в большинстве, реализовав две возможности из шести. В чем заключается секрет успеха?
— Хорошее открывание друг под друга, мастерство игроков, которые выходят на реализацию численного большинства.
— По разным причинам у «Барыса» отсутствует несколько ведущих защитников, но кажется, что это никак не отразилось на команде, она выглядит интереснее, чем месяц назад. В чем причина?
— Ребята, которые травмированы, поддерживают команду. Молодым парням представился шанс, и они используют его. Прогресс есть.
— Что вы можете сказать об игре Егора Шалапова?
— Здорово смотрелся. Хороший защитник. Давно его знаю, потому что я приглашал его в «Номад». Потом после двух месяцев его забрали в «Барыс». Прогрессирует, играет уверенно. Да, бывают ошибки, но они бывают у всех.
— Как происходит ваше взаимодействие с сыном Никитой?
— С детства с ним работал. Была команда «Казахмыс-95». Я помогал там Георгию Нодариевичу Верещагину. Нормально. Хорошее общение.
— Как игроки «Барыса» реагируют на это обстоятельство?
— Они знают, что я отношусь к Никите так же, как и к любому другому игроку. Если он допускает ошибки, конечно, ругаем, указываем на них.
Напомним, хоккеисты «Барыса» на выезде нанесли поражение челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Барыс» проведет 19 декабря на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар».