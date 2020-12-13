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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» назвал залог успеха в победном матче с «Трактором»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Трактором», сообщает «Шайба.kz».

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— Хорошая игра, настрой. Много энергии отдали, самоотдача у команды была на высочайшем уровне, за это им спасибо. Команда выполнила установку на игру — играть агрессивно, по всей площадке.

— «Барыс» здорово сыграл в большинстве, реализовав две возможности из шести. В чем заключается секрет успеха?

— Хорошее открывание друг под друга, мастерство игроков, которые выходят на реализацию численного большинства.

— По разным причинам у «Барыса» отсутствует несколько ведущих защитников, но кажется, что это никак не отразилось на команде, она выглядит интереснее, чем месяц назад. В чем причина?

— Ребята, которые травмированы, поддерживают команду. Молодым парням представился шанс, и они используют его. Прогресс есть.

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— Что вы можете сказать об игре Егора Шалапова?

— Здорово смотрелся. Хороший защитник. Давно его знаю, потому что я приглашал его в «Номад». Потом после двух месяцев его забрали в «Барыс». Прогрессирует, играет уверенно. Да, бывают ошибки, но они бывают у всех.

— Как происходит ваше взаимодействие с сыном Никитой?

— С детства с ним работал. Была команда «Казахмыс-95». Я помогал там Георгию Нодариевичу Верещагину. Нормально. Хорошее общение.

— Как игроки «Барыса» реагируют на это обстоятельство?

— Они знают, что я отношусь к Никите так же, как и к любому другому игроку. Если он допускает ошибки, конечно, ругаем, указываем на них.

Напомним, хоккеисты «Барыса» на выезде нанесли поражение челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Барыс» проведет 19 декабря на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар».

Трактор
2:4
0:1, 0:1, 2:2
Барыс
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