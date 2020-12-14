Вудкрофт: Верим в нашу бригаду вратарей. Колосов провёл отличную игру с «Куньлунем»

«Мы знали, что будет тяжёлая игра, «Куньлунь» хорошо провёл последние матчи. В первом периоде у нас игра не шла, не создавали опасные моменты. Во второй двадцатиминутке упростили игру, это помогло. Сработало и наше большинство сегодня.

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Колосов прекрасно себя проявил, помог команде, для своего возраста он провёл фантастический матч. Я не знаю, какая травма у Козуна, похоже на повреждение нижней части тела. Вы сами видели, что ему было очень больно. Надеюсь, с ним всё будет хорошо. Было видно, какие эмоции появились у Демкова после гола. В последних матчах он создавал моменты, но не мог их реализовать. Конечно, заброшенная шайба пойдёт ему на пользу, он будет чувствовать себя намного увереннее на льду.