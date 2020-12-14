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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Заключительный отрезок напоминал детектив». КХЛ — о победе «Барыса» над «Трактором»

Астанчане в пятый раз подряд выиграли у челябинского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор к матчу между «Трактором» и «Барысом», в котором гости продлили победную серию в личных встречах с российской командой.

Команда
Барыс

Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба.

«Анвар Гатиятулин оставил без изменений состав, добывший накануне победу над “Сибирью”. Юрий Михайлис отреагировал на пятничное поражение от “Торпедо” косметическими изменениями в четвертом звене, где он выпустил Максима Мусорова и Дмитрия Шевченко. Команды начали матч достаточно активно, обменявшись моментами уже в дебюте. Гол казался делом времени, и в итоге на экваторе первого периода “Барыс” реализовал первое большинство. Роману Старченко удался прицельный бросок в ближнюю девятку. “Трактор” почти тут же получил шикарный шанс отыграться, но не смог реализовать больше минуты большинства в формате “5 на 3”. После перерыва “Барыс” заиграл более аккуратно, позволив за второй период нанести “Трактору” лишь восемь бросков. Хозяев же снова подвело удаление. Нет, Никита Михайлис забросил уже в равных составах, но сделал это через пять секунд после появления пятого полевого. То есть шайба оставалась в зоне “Трактора” именно по причине игры в большинстве. Игра в неравных составах в итоге стала причиной поражения команды Анвара Гатиятулина. В третьем периоде в большинстве отличился Мэттью Фрэттин, который набирает очки уже в четвертом матче подряд. Заключительный отрезок напоминал детектив: “Барыс” убегал, но “Трактор” постоянно приближался к сопернику. Всего минута прошла после того, как Лоуренс Пилут сократил отставание, а Линус Виделль стал королем следующего эпизода. Он сам бросил, и сам же добил шайбу в ворота. Снова вернул в игру “Трактор” Лукаш Седлак, реализовавший выход “2 в 1”. Однако большего хозяева сделать не смогли. “Барыс” в пятый раз подряд победил “Трактор”. Эта серия длится с 6 декабря 2018 года», — говорится в тексте.

Отметим, что после этого успеха «Барыс» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским «Куньлунем» 19 декабря.

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Трактор
2:4
0:1, 0:1, 2:2
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