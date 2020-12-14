«Заключительный отрезок напоминал детектив». КХЛ — о победе «Барыса» над «Трактором»

«Анвар Гатиятулин оставил без изменений состав, добывший накануне победу над “Сибирью”. Юрий Михайлис отреагировал на пятничное поражение от “Торпедо” косметическими изменениями в четвертом звене, где он выпустил Максима Мусорова и Дмитрия Шевченко. Команды начали матч достаточно активно, обменявшись моментами уже в дебюте. Гол казался делом времени, и в итоге на экваторе первого периода “Барыс” реализовал первое большинство. Роману Старченко удался прицельный бросок в ближнюю девятку. “Трактор” почти тут же получил шикарный шанс отыграться, но не смог реализовать больше минуты большинства в формате “5 на 3”. После перерыва “Барыс” заиграл более аккуратно, позволив за второй период нанести “Трактору” лишь восемь бросков. Хозяев же снова подвело удаление. Нет, Никита Михайлис забросил уже в равных составах, но сделал это через пять секунд после появления пятого полевого. То есть шайба оставалась в зоне “Трактора” именно по причине игры в большинстве. Игра в неравных составах в итоге стала причиной поражения команды Анвара Гатиятулина. В третьем периоде в большинстве отличился Мэттью Фрэттин, который набирает очки уже в четвертом матче подряд. Заключительный отрезок напоминал детектив: “Барыс” убегал, но “Трактор” постоянно приближался к сопернику. Всего минута прошла после того, как Лоуренс Пилут сократил отставание, а Линус Виделль стал королем следующего эпизода. Он сам бросил, и сам же добил шайбу в ворота. Снова вернул в игру “Трактор” Лукаш Седлак, реализовавший выход “2 в 1”. Однако большего хозяева сделать не смогли. “Барыс” в пятый раз подряд победил “Трактор”. Эта серия длится с 6 декабря 2018 года», — говорится в тексте.