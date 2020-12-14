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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Трактора» озвучил причины поражения от «Барыса» в КХЛ

Игра проходила в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал итог встречи с «Барысом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда
Барыс

Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба .

«К сожалению, не получилось провести встречу так, как хотели. Подвела игровая дисциплина, хватали ненужные удаления. Будем смотреть, разбирать эти моменты. Тем не менее все старались. У команды непростой график, не хватает свежести, концентрации в завершении атак. Сергей Калинин поехал на МРТ, когда его сделаем — узнаем, получил ли он травму. Почему не поменяли вратаря Романа Вилла? Мы всегда верим в своих ребят. Не совсем так, как хотелось бы, сыграли в обороне. Даже не думали менять Романа. Конечно, отсутствие Романа Манухова — потеря. Но оборона — это не только игра защитников, но и всей пятерки. Есть недочеты, которые постараемся в паузу устранить. У команды не очень хорошая серия. Сказывается усталость, нагрузка идет на одних и тех же игроков. Сейчас будет перерыв, появится возможность восстановить ребят и подготовиться к следующим матчам. На трансферном рынке работа ведется. Как только кандидаты появятся, постараемся усилиться. Пока фамилии назвать не могу», — приводит его слова сайт КХЛ.

После этой игры «Барыс» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским «Куньлунем» 19 декабря.

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