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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Капитан в деле!» Казахстанский форвард выдал огненный отрезок и затащил «Барыс» в зону плей-офф КХЛ

Он отличился почти во всех играх декабря.

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Форвард «Барыса» Роман Старченко в декабрьском отрезке игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) набрал шесть очков. Рекордсмен клуба по проведенным матчам на турнире отличился во всех победных встречах текущего месяца. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

34-летний казахстанец «заменил» на посту капитана команды Даррена Дица, а «Барыс» выиграл пять из шести последних встреч и вернулся в зону плей-офф. Удачными для Старченко получились игры в декабре, где он набрал шесть (3+3) очков. Одна его шайба стала победной, а два гола были забиты в большинстве.

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Общее количество очков форварда в сезоне достигло отметки 19 (8+19) баллов, что позволило ему догнать Якоба Лилью (11+8) и вместе с ним поделить второе-третье бомбардирские места в команде. Возглавляет список Линус Виделль (8+13), который может обновить лучший личный результат в КХЛ.

В «Барысе» Старченко провел 666 матчей, набрав 337 (184+153) очков. Самую результативную «регулярку» он выдал два сезона назад, когда отметился 39 (18+21) очками. Примерно по этому же графику казахстанец идет в новом турнире, выдавая «огненный» отрезок в чемпионате.

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Добавим, что следующий матч столичный клуб проведет 19 декабря на выезде с китайским «Куньлунем». После 32 встреч «Барыс» набрал 35 очков и вернулся в зону плей-офф КХЛ. Что касается китайской команды, то «Куньлунь» с 22 очками занимает 11-е место на «Востоке».

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