«Капитан в деле!» Казахстанский форвард выдал огненный отрезок и затащил «Барыс» в зону плей-офф КХЛ
Он отличился почти во всех играх декабря.
Он отличился почти во всех играх декабря.
Форвард «Барыса» Роман Старченко в декабрьском отрезке игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) набрал шесть очков. Рекордсмен клуба по проведенным матчам на турнире отличился во всех победных встречах текущего месяца. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
34-летний казахстанец «заменил» на посту капитана команды Даррена Дица, а «Барыс» выиграл пять из шести последних встреч и вернулся в зону
Общее количество очков форварда в сезоне достигло отметки 19 (8+19) баллов, что позволило ему догнать Якоба Лилью (11+8) и вместе с ним поделить
В «Барысе» Старченко провел 666 матчей, набрав 337 (184+153) очков. Самую результативную «регулярку» он выдал два сезона назад, когда отметился 39 (18+21) очками. Примерно по этому же графику казахстанец идет в новом турнире, выдавая «огненный» отрезок в чемпионате.
Добавим, что следующий матч столичный клуб проведет 19 декабря на выезде с китайским «Куньлунем». После 32 встреч «Барыс» набрал 35 очков и вернулся в зону