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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

Убийственное оружие «Барыса». Как команда Михайлиса наказывает соперников в КХЛ

Результативная серия вернула клуб в зону Кубка Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

В декабре казахстанский «Барыс» забил семь голов в большинстве, реализовав численное преимущество во всех играх месяца в Континентальной хоккейной лигe (КХЛ). Показатель реализации поднялся почти до 20 процентов. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса забили 24 гола в 122 шансах на реализацию большинства. То есть забивают гол в каждой пятой попытке — около 19,7 процента. Это 15-е место в лиге, а лидирует по важному показателю московское «Динамо» с результатом 24,4 процента (32 гола в 131 попытке).

Команда
Барыс

Три раза за декабрь в большинстве у «Барыса» отличился Мэтт Фрэттин, забросивший все свои шайбы сезона в неравных составах: четыре раза в большинстве и один раз в меньшинстве. Еще дважды забил Роман Старченко, у которого шайб в большинстве стало четыре. Есть голы у Якоба Лильи (три в большинстве в сезоне) и Фила Варона (две шайбы).

1 декабря.

«Барыс» — «Сочи» — 2:0.

Голы в большинстве: Роман Старченко и Якоб Лилья.

4 декабря.

«Барыс» — «Локомотив» — 3:1.

Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.

6 декабря.

«Барыс» — «Витязь» — 3:2 Б.

Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.

11 декабря.

«Барыс» — «Торпедо» — 2:3.

Голы в большинстве: Фил Варон.

13 декабря.

«Трактор» — «Барыс» — 2:4.

Голы в большинстве: Роман Старченко и Мэтт Фрэттин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результативная реализация большинства помогла столичному клубу выиграть несколько матчей подряд, улучшив позицию в конференции. Тренерскому штабу удалось найти совместимые сочетания для игры в неравных составах, что сделало этот компонент «Барыса» убийственным оружием, которое помогает переламывать матчи.

Добавим, что «Барыс» обыграл в Челябинске «Трактор» и вернулся в зону плей-офф КХЛ. Одной из ключевых фигур успешной серии игр стал форвард Роман Старченко, который в декабре набрал шесть очков. Следующую встречу казахстанцы снова проведут на выезде: 19 декабря сыграют с китайским «Куньлунем».

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