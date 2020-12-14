Убийственное оружие «Барыса». Как команда Михайлиса наказывает соперников в КХЛ
Результативная серия вернула клуб в зону Кубка Гагарина.
Результативная серия вернула клуб в зону Кубка Гагарина.
В декабре казахстанский «Барыс» забил семь голов в большинстве, реализовав численное преимущество во всех играх месяца в Континентальной хоккейной лигe (КХЛ). Показатель реализации поднялся почти до 20 процентов. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса забили 24 гола в 122 шансах на реализацию большинства. То есть забивают гол в каждой пятой попытке — около 19,7 процента. Это 15-е место в лиге, а лидирует по важному показателю московское «Динамо» с результатом 24,4 процента (32 гола в 131 попытке).
Три раза за декабрь в большинстве у «Барыса» отличился Мэтт Фрэттин, забросивший все свои шайбы сезона в неравных составах: четыре раза в большинстве и один раз в меньшинстве. Еще дважды забил Роман Старченко, у которого шайб в большинстве стало четыре. Есть голы у Якоба Лильи (три в большинстве в сезоне) и Фила Варона (две шайбы).
1 декабря.
«Барыс» — «Сочи» — 2:0.
Голы в большинстве: Роман Старченко и Якоб Лилья.
4 декабря.
«Барыс» — «Локомотив» — 3:1.
Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.
6 декабря.
«Барыс» — «Витязь» — 3:2 Б.
Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.
11 декабря.
«Барыс» — «Торпедо» — 2:3.
Голы в большинстве: Фил Варон.
13 декабря.
«Трактор» — «Барыс» — 2:4.
Голы в большинстве: Роман Старченко и Мэтт Фрэттин.
Результативная реализация большинства помогла столичному клубу выиграть несколько матчей подряд, улучшив позицию в конференции. Тренерскому штабу удалось найти совместимые сочетания для игры в неравных составах, что сделало этот компонент «Барыса» убийственным оружием, которое помогает переламывать матчи.
Добавим, что «Барыс» обыграл в Челябинске «Трактор» и вернулся в зону