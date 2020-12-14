Убийственное оружие «Барыса». Как команда Михайлиса наказывает соперников в КХЛ

В декабре казахстанский «Барыс» забил семь голов в большинстве, реализовав численное преимущество во всех играх месяца в Континентальной хоккейной лигe (КХЛ). Показатель реализации поднялся почти до 20 процентов. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса забили 24 гола в 122 шансах на реализацию большинства. То есть забивают гол в каждой пятой попытке — около 19,7 процента. Это 15-е место в лиге, а лидирует по важному показателю московское «Динамо» с результатом 24,4 процента (32 гола в 131 попытке).

Команда Барыс

Три раза за декабрь в большинстве у «Барыса» отличился Мэтт Фрэттин, забросивший все свои шайбы сезона в неравных составах: четыре раза в большинстве и один раз в меньшинстве. Еще дважды забил Роман Старченко, у которого шайб в большинстве стало четыре. Есть голы у Якоба Лильи (три в большинстве в сезоне) и Фила Варона (две шайбы).

1 декабря.

«Барыс» — «Сочи» — 2:0.

Голы в большинстве: Роман Старченко и Якоб Лилья.

4 декабря.

«Барыс» — «Локомотив» — 3:1.

Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.

6 декабря.

«Барыс» — «Витязь» — 3:2 Б.

Голы в большинстве: Мэтт Фрэттин.

11 декабря.

«Барыс» — «Торпедо» — 2:3.

Голы в большинстве: Фил Варон.

13 декабря.

«Трактор» — «Барыс» — 2:4.

Голы в большинстве: Роман Старченко и Мэтт Фрэттин.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_58f61b21cf9a55f2ec667bedfa2e3ab4_hd/q737129/5f480231d0e9e136e7330d6305a50d4e/4763622631?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результативная реализация большинства помогла столичному клубу выиграть несколько матчей подряд, улучшив позицию в конференции. Тренерскому штабу удалось найти совместимые сочетания для игры в неравных составах, что сделало этот компонент «Барыса» убийственным оружием, которое помогает переламывать матчи.