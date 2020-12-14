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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Как «Авангард» и ЦСКА, или почему «Барыс» сыграл на уровне лучших клубов в КХЛ

Столичный клуб выиграл четыре матча из пяти.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл четыре из пяти последних встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выдав отрезок на уровне ведущих команд турнира. В Восточной конференции «уступили» только казанскому «Ак Барсу». Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Победа в Челябинске помогла «Барысу» обойти в неофициальном очковом зачете по последним играм «Авангард», «Металлург» и «Торпедо» (по три победы), но столичные хоккеисты уступили «Ак Барсу» (пять побед). Таким образом можно сказать, что казахстанская команда — одна из самых продуктивных на «Востоке» в декабре.

Команда
Барыс

На «Западе» без поражений выступила «Северсталь» (пять побед). А вот ЦСКА и московское «Динамо», которых относят к фаворитам сезона, остановились, как и «Барыс», на четырех выигрышах. Получается, если «Ак Барс» с «Северсталью» вырвались вперед, то казахстанская команда в группе клубов, выдавших стабильную череду игр на последнем отрезке.

Есть несколько игр впереди, где столичные хоккеисты способны добиться победы. Например, с «Куньлунем», «Амуром» или «Торпедо». Важную роль в успешности «Барыса» сыграла реализация численного большинства, за счет которой удалось поднять результативность команды, и она же может помочь в следующих матчах турнира.

Добавим, что 19 декабря «Барыс» продолжит гостевую серию игр, когда сыграет на выезде с китайским «Куньлунем». После 32 игр казахстанская команда набрала 35 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. Что касается «Куньлуня», то эта команда идет 11-й с 22 баллами.

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