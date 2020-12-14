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18:39 (мск), источник: Vesti.kz

Закрепятся в восьмерке лучших или «развалятся». Почему «Барыс» претендует на зону плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и до конца 2020 года может сохранить место в топ-8 «Востока». О раскладах на последние шесть встреч подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Столичные хоккеисты откроют серию игр матчем с «Куньлунем», который набрал семь очков из десяти в последних пяти последних играх, но остается вне зоны Кубка Гагарина. Другие соперники идут повыше, но последние результаты у них похуже.

Расписание игр «Барыса» в декабре:

  • 19 декабря. «Куньлунь» (семь очков в последних играх — 11 место на «Востоке») — «Барыс»;
  • 21 декабря. «Торпедо» (шесть очков — седьмое место на «Востоке») — «Барыс»;
  • 23 декабря. «Авангард» (пять очков — второе место на «Востоке») — «Барыс»;
  • 26 декабря. «Барыс» — «Амур» (четыре очка — десятое место на «Востоке»);
  • 28 декабря. «Барыс» — «Сибирь» (три очка — девятое место на «Востоке»);
  • 30 декабря. «Барыс» — «Металлург» (шесть очков — третье место на «Востоке»)
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Провальный отрезок «Сибири» с «Амуром» пошли на пользу «Барысу», который набрал восемь очков за пять игр и укрепил позиции в противостоянии с конкурентами. Казахстанцы с 35 очками занимают восьмое место: это на один балл больше, чем у новосибирцев, и на пять — чем у хабаровчан.

«Барыс» сыграл последние матчи на уровне лучших клубов турнира, и если не упустит свой шанс или «развалится», то вполне способен подняться выше. На шестой строке «Востока» с 42 очками идет «Автомобилист», который только в последнем матче смог прервать длительную серию поражений. «Торпедо» (38 очков), идущий седьмым, выиграл только три матча из пяти, а 21 декабря казахстанцы сыграют с ними в Нижнем Новгороде.

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