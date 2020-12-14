Закрепятся в восьмерке лучших или «развалятся». Почему «Барыс» претендует на зону плей-офф КХЛ
Казахстанский клуб «Барыс» вернулся в зону
Казахстанский клуб «Барыс» вернулся в зону
Столичные хоккеисты откроют серию игр матчем с «Куньлунем», который набрал семь очков из десяти в последних пяти последних играх, но остается вне зоны Кубка Гагарина. Другие соперники идут повыше, но последние результаты у них похуже.
Расписание игр «Барыса» в декабре:
Провальный отрезок «Сибири» с «Амуром» пошли на пользу «Барысу», который набрал восемь очков за пять игр и укрепил позиции в противостоянии с конкурентами. Казахстанцы с 35 очками занимают восьмое место: это на один балл больше, чем у новосибирцев, и на пять — чем у хабаровчан.
«Барыс» сыграл последние матчи на уровне лучших клубов турнира, и если не упустит свой шанс или «развалится», то вполне способен подняться выше. На шестой строке «Востока» с 42 очками идет «Автомобилист», который только в последнем матче смог прервать длительную серию поражений. «Торпедо» (38 очков), идущий седьмым, выиграл только три матча из пяти, а 21 декабря казахстанцы сыграют с ними в Нижнем Новгороде.