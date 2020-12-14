«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Голы у казанцев, которые номинально считались гостями, забили Стефан да Коста (31-я минута и 56-я), Найджел Доус (54-я) и Кирилл Петров (60-я). В составе «Йокерита» отличился Эли Толванен (12-я). «Ак Барс» набрал 60 очков и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ.

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Изначально встреча должна была пройти в Хельсинки 11 сентября, но была перенесена из-за положительных тестов на коронавирус у игроков «Йокерита».