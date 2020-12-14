«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у финского «Йокерита» в перенесенном матче чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у финского «Йокерита» в перенесенном матче чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Голы у казанцев, которые номинально считались гостями, забили Стефан да Коста (31-я минута и 56-я), Найджел Доус (54-я) и Кирилл Петров (60-я). В составе «Йокерита» отличился Эли Толванен (12-я). «Ак Барс» набрал 60 очков и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ.
Следующий матч в чемпионате КХЛ «Йокерит» проведет против подмосковного «Витязя» на выезде 21 декабря, а «Ак Барс» на следующий день в Москве встретится со «Спартаком».