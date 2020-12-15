Последний шанс найти работу. Кто ещё может усилить клубы КХЛ в дедлайн?

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге наступит дедлайн, означающий запрет на заключение контрактов со свободными агентами и осуществление обменов между клубами лиги до следующего сезона. Разбираемся, кто из хоккеистов, находящихся в данный момент без работы, ещё может усилить клубы лиги.

з. Вячеслав Войнов, 30 лет

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7Vebm-BNZr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7Vebm-BNZr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7Vebm-BNZr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Фан-аккаунт ХК «Авангард» (@avangard_omsk_fan55)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительная история происходит с Вячеславом Войновым. При желании российский защитник давно нашёл бы себе работу на внутренней арене, однако всё упирается в несколько факторов.

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Войнов продолжает лелеять надежду о возвращении в НХЛ, и это при том, что в североамериканской лиге на него наложен 41 матч дисквалификации. В условиях сокращенного регулярного чемпионата в новом сезоне НХЛ (в лучшем случае там будет сыграно 56 матчей) заключение контракта с Вячеславом за океаном будет означать, что Войнов пропустит почти 75% регулярки.



30-летний защитник последний раз выходил на лёд в официальном матче ещё 11 марта. 41-матчевая дисквалификация оставит Войнова вне хоккея как минимум до апреля, а там не за горами уже старт плей-офф. Чем в решающих матчах сезона клубу НХЛ сможет помочь хоккеист, пропустивший больше года? В этой связи вероятность трудоустройства защитника за океаном стремится к нулю.



В КХЛ в условиях жёсткого потолка зарплат Войнова потянет далеко не каждый клуб, да и сам Слава вместе с семьёй вряд ли полетит дальше Москвы или Питера. Таким образом, вряд ли кто-то удивится, если двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 2018 года пропустит уже второй сезон в своей карьере.

н. Илья Ковальчук, 37 лет

37-летний Ковальчук также ещё не расстался с надеждами о новом контракте в НХЛ. В отличие от Войнова, нападающему не придётся отбывать длительную дисквалификацию, однако против Ильи свидетельствуют другие факторы. Возрастной нападающий откровенно провалился в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли — в восьми матчах плей-офф Ковальчук отметился всего одной результативной передачей. В топ-6 любого клуба НХЛ российскому форварду пробиться будет крайне тяжело, а для игры в нижних звеньях Илья категорическим не пригоден, что и было доказано в «Лос-Анджелесе».

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Есть ли у Ковальчука варианты в России? Разумеется. Их два, и оба лежат на поверхности. Во-первых, Илья всегда может вернуться в родной «Спартак», чтобы красиво завершить карьеру в клубе, в котором и начинался его большой хоккейный путь. Второй вариант куда более прозаичен. Это «Авангард», в котором работает прекрасно знакомый Ковальчуку тренер Боб Хартли. Вариант с «Авангардом» напрашивается.



Помимо канадского специалиста, у Ковальчука хорошие отношения и с председателем совета директоров омичей Александром Крыловым. К тому же «ястребы» недавно освободили место под потолком зарплат, обменяв в «Автомобилист» Сергея Шумакова.

н. Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/uG79tNQyDB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/uG79tNQyDB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/uG79tNQyDB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный Клуб «Адмирал» (@hcadmiral)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Братья Вячеслав и Владислав Ушенины совсем недавно оказались без работы. После сезона в «Адмирале» (2014/2015) близнецы перебрались в Хабаровск, где задержались на пять с половиной лет, за которые успели стать настоящими символами «Амура». Конец карьеры братьев в хабаровском клубе оказался некрасивым. Для начала Ушенины долго не хотели продлевать контракт с «Амуром» в прошлое межсезонье, пребывая в статусе неограниченно свободных агентов. В начале трансферного окна в услугах игроков были заинтересованы «Сочи» и «Автомобилист», но в результате хоккеисты были вынуждены остаться на Дальнем Востоке.

Этот сезон синхронно стал худшим в карьере братьев в КХЛ. На двоих Ушенины отметились тремя заброшенными шайбами в 29 матчах, к тому же умудрились войти в топ-3 худших форвардов команды по показателю полезности. В результате терпение главного тренера «тигров» Сергея Светлова лопнуло, и он отказался от услуг хоккеистов. После прохождения через список отказов контракты с Ушениными оказались расторгнуты, и они снова оказались в поиске работы. Сообщалось, что одним из претендентов на игроков является «Витязь».

з. Виталий Меньшиков, 31 год

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFQ5MtfKYx3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFQ5MtfKYx3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFQ5MtfKYx3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??????? ????????? (@menshik21)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></scrip Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний Виталий Меньшиков в этом сезоне успел поиграть уже в двух клубах КХЛ, однако в обоих случаях задержаться надолго не сумел. Виталий начинал регулярный чемпионат в «Сибири», где его игра не устроила руководителей новосибирского клуба. Генменеджер Кирилл Фастовский выплатил Меньшикову компенсацию за разрыв контракта и отпустил на все четыре стороны.

Практически сразу же после ухода из «Сибири» габаритный защитник трудоустроился в магнитогорский «Металлург», заключив просмотровое соглашение, но в уральском клубе провёл всего два матча. Меньшикова очень сильно подвёл коронавирус. Из-за болезни Виталий был вынужден отправиться на двухнедельный карантин, что вынудило «Магнитку» расстаться с хоккеистом. В то время команда Ильи Воробьёва испытывала дефицит хоккеистов и нуждалась в Меньшикове здесь и сейчас. Ждать возвращения Виталия из вынужденного лазарета в клубе не захотели. В дедлайн российский защитник может усилить любой клуб, который захочет подстраховаться на случай травм в плей-офф.

н. Денис Мосалёв, 34 года

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/-mqFuJq6le/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/-mqFuJq6le/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/-mqFuJq6le/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jekaterina Urosleva (@nevestuska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешний сезон двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» должен был начать в составе «Сочи», но южане взяли курс на омоложение, расторгнув контракт с опытным форвардом. Представители Дениса предлагали игрока в несколько команд КХЛ, получив отказ на старте сезона. Мосалёв ещё может пригодиться некоторым клубам в качестве чекера в нижние звенья и для игры в бригадах меньшинства.

н. Дмитрий Марковин, 25 лет

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2zCoUxgr7R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2zCoUxgr7R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2zCoUxgr7R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Максим Дерябин (@maksim_deryabin1972)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обладатель Кубка Братины 2017 года в составе фарм-клуба московского «Динамо» никак не может реализовать свой потенциал. В межсезонье на хоккеисте окончательно поставили крест в «Динамо», обменяв его со всеми правами в «Северсталь». В череповецком клубе Дмитрий выступал в минувшем сезоне на правах аренды, так что сделка казалось логичной для всех сторон.

Но ещё до начала нового сезона от Дмитрия отказались в Череповце, притом что его давний товарищ и партнёр Александр Петунин закрепился в составе. Затем Марковина взяли в «Куньлунь Ред Стар», за который нападающий успел провести пять матчей, но был изгнан с нулём набранных очков. В дедлайн 25-летний форвард может рассчитывать на заключение минимального контракта в одном из клубов КХЛ. В конечном счёте, ещё в прошлом сезоне он набирал 16 очков в 49 матчах, что является вполне приемлемым результатом для игрока третьего звена.



Другие известные российские хоккеисты без клуба в КХЛ и ВХЛ: голкипер Александр Лазушин, защитники Кирилл Лямин и Сергей Гимаев, нападающие Илья Крикунов, Антон Глинкин, Даниил Апальков, Егор Дугин и Игорь Макаров.