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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Последний шанс найти работу. Кто ещё может усилить клубы КХЛ в дедлайн?

Через 12 дней окно переходов в КХЛ закроется до следующего межсезонья. У клубов есть последняя возможность пополнить свои составы.

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Источник: Reuters

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге наступит дедлайн, означающий запрет на заключение контрактов со свободными агентами и осуществление обменов между клубами лиги до следующего сезона. Разбираемся, кто из хоккеистов, находящихся в данный момент без работы, ещё может усилить клубы лиги.

з. Вячеслав Войнов, 30 лет

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Удивительная история происходит с Вячеславом Войновым. При желании российский защитник давно нашёл бы себе работу на внутренней арене, однако всё упирается в несколько факторов.

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Войнов продолжает лелеять надежду о возвращении в НХЛ, и это при том, что в североамериканской лиге на него наложен 41 матч дисквалификации. В условиях сокращенного регулярного чемпионата в новом сезоне НХЛ (в лучшем случае там будет сыграно 56 матчей) заключение контракта с Вячеславом за океаном будет означать, что Войнов пропустит почти 75% регулярки.

30-летний защитник последний раз выходил на лёд в официальном матче ещё 11 марта. 41-матчевая дисквалификация оставит Войнова вне хоккея как минимум до апреля, а там не за горами уже старт плей-офф. Чем в решающих матчах сезона клубу НХЛ сможет помочь хоккеист, пропустивший больше года? В этой связи вероятность трудоустройства защитника за океаном стремится к нулю.

В КХЛ в условиях жёсткого потолка зарплат Войнова потянет далеко не каждый клуб, да и сам Слава вместе с семьёй вряд ли полетит дальше Москвы или Питера. Таким образом, вряд ли кто-то удивится, если двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 2018 года пропустит уже второй сезон в своей карьере.

н. Илья Ковальчук, 37 лет

Источник: AP

37-летний Ковальчук также ещё не расстался с надеждами о новом контракте в НХЛ. В отличие от Войнова, нападающему не придётся отбывать длительную дисквалификацию, однако против Ильи свидетельствуют другие факторы. Возрастной нападающий откровенно провалился в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли — в восьми матчах плей-офф Ковальчук отметился всего одной результативной передачей. В топ-6 любого клуба НХЛ российскому форварду пробиться будет крайне тяжело, а для игры в нижних звеньях Илья категорическим не пригоден, что и было доказано в «Лос-Анджелесе».

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Есть ли у Ковальчука варианты в России? Разумеется. Их два, и оба лежат на поверхности. Во-первых, Илья всегда может вернуться в родной «Спартак», чтобы красиво завершить карьеру в клубе, в котором и начинался его большой хоккейный путь. Второй вариант куда более прозаичен. Это «Авангард», в котором работает прекрасно знакомый Ковальчуку тренер Боб Хартли. Вариант с «Авангардом» напрашивается.

Помимо канадского специалиста, у Ковальчука хорошие отношения и с председателем совета директоров омичей Александром Крыловым. К тому же «ястребы» недавно освободили место под потолком зарплат, обменяв в «Автомобилист» Сергея Шумакова.

н. Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет

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Братья Вячеслав и Владислав Ушенины совсем недавно оказались без работы. После сезона в «Адмирале» (2014/2015) близнецы перебрались в Хабаровск, где задержались на пять с половиной лет, за которые успели стать настоящими символами «Амура». Конец карьеры братьев в хабаровском клубе оказался некрасивым. Для начала Ушенины долго не хотели продлевать контракт с «Амуром» в прошлое межсезонье, пребывая в статусе неограниченно свободных агентов. В начале трансферного окна в услугах игроков были заинтересованы «Сочи» и «Автомобилист», но в результате хоккеисты были вынуждены остаться на Дальнем Востоке.

Этот сезон синхронно стал худшим в карьере братьев в КХЛ. На двоих Ушенины отметились тремя заброшенными шайбами в 29 матчах, к тому же умудрились войти в топ-3 худших форвардов команды по показателю полезности. В результате терпение главного тренера «тигров» Сергея Светлова лопнуло, и он отказался от услуг хоккеистов. После прохождения через список отказов контракты с Ушениными оказались расторгнуты, и они снова оказались в поиске работы. Сообщалось, что одним из претендентов на игроков является «Витязь».

з. Виталий Меньшиков, 31 год

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31-летний Виталий Меньшиков в этом сезоне успел поиграть уже в двух клубах КХЛ, однако в обоих случаях задержаться надолго не сумел. Виталий начинал регулярный чемпионат в «Сибири», где его игра не устроила руководителей новосибирского клуба. Генменеджер Кирилл Фастовский выплатил Меньшикову компенсацию за разрыв контракта и отпустил на все четыре стороны.

Практически сразу же после ухода из «Сибири» габаритный защитник трудоустроился в магнитогорский «Металлург», заключив просмотровое соглашение, но в уральском клубе провёл всего два матча. Меньшикова очень сильно подвёл коронавирус. Из-за болезни Виталий был вынужден отправиться на двухнедельный карантин, что вынудило «Магнитку» расстаться с хоккеистом. В то время команда Ильи Воробьёва испытывала дефицит хоккеистов и нуждалась в Меньшикове здесь и сейчас. Ждать возвращения Виталия из вынужденного лазарета в клубе не захотели. В дедлайн российский защитник может усилить любой клуб, который захочет подстраховаться на случай травм в плей-офф.

н. Денис Мосалёв, 34 года

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Нынешний сезон двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» должен был начать в составе «Сочи», но южане взяли курс на омоложение, расторгнув контракт с опытным форвардом. Представители Дениса предлагали игрока в несколько команд КХЛ, получив отказ на старте сезона. Мосалёв ещё может пригодиться некоторым клубам в качестве чекера в нижние звенья и для игры в бригадах меньшинства.

н. Дмитрий Марковин, 25 лет

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Обладатель Кубка Братины 2017 года в составе фарм-клуба московского «Динамо» никак не может реализовать свой потенциал. В межсезонье на хоккеисте окончательно поставили крест в «Динамо», обменяв его со всеми правами в «Северсталь». В череповецком клубе Дмитрий выступал в минувшем сезоне на правах аренды, так что сделка казалось логичной для всех сторон.

Но ещё до начала нового сезона от Дмитрия отказались в Череповце, притом что его давний товарищ и партнёр Александр Петунин закрепился в составе. Затем Марковина взяли в «Куньлунь Ред Стар», за который нападающий успел провести пять матчей, но был изгнан с нулём набранных очков. В дедлайн 25-летний форвард может рассчитывать на заключение минимального контракта в одном из клубов КХЛ. В конечном счёте, ещё в прошлом сезоне он набирал 16 очков в 49 матчах, что является вполне приемлемым результатом для игрока третьего звена.

Другие известные российские хоккеисты без клуба в КХЛ и ВХЛ: голкипер Александр Лазушин, защитники Кирилл Лямин и Сергей Гимаев, нападающие Илья Крикунов, Антон Глинкин, Даниил Апальков, Егор Дугин и Игорь Макаров.

Сергей Емельянов

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