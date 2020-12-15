Последний шанс найти работу. Кто ещё может усилить клубы КХЛ в дедлайн?
Через 12 дней окно переходов в КХЛ закроется до следующего межсезонья. У клубов есть последняя возможность пополнить свои составы.
Через 12 дней окно переходов в КХЛ закроется до следующего межсезонья. У клубов есть последняя возможность пополнить свои составы.
27 декабря в Континентальной хоккейной лиге наступит дедлайн, означающий запрет на заключение контрактов со свободными агентами и осуществление обменов между клубами лиги до следующего сезона. Разбираемся, кто из хоккеистов, находящихся в данный момент без работы, ещё может усилить клубы лиги.
Удивительная история происходит с Вячеславом Войновым. При желании российский защитник давно нашёл бы себе работу на внутренней арене, однако всё упирается в несколько факторов.
Войнов продолжает лелеять надежду о возвращении в НХЛ, и это при том, что в североамериканской лиге на него наложен 41 матч дисквалификации. В условиях сокращенного регулярного чемпионата в новом сезоне НХЛ (в лучшем случае там будет сыграно 56 матчей) заключение контракта с Вячеславом за океаном будет означать, что Войнов пропустит почти 75% регулярки.
30-летний защитник последний раз выходил на лёд в официальном матче ещё 11 марта. 41-матчевая дисквалификация оставит Войнова вне хоккея как минимум до апреля, а там не за горами уже старт
В КХЛ в условиях жёсткого потолка зарплат Войнова потянет далеко не каждый клуб, да и сам Слава вместе с семьёй вряд ли полетит дальше Москвы или Питера. Таким образом, вряд ли
37-летний Ковальчук также ещё не расстался с надеждами о новом контракте в НХЛ. В отличие от Войнова, нападающему не придётся отбывать длительную дисквалификацию, однако против Ильи свидетельствуют другие факторы. Возрастной нападающий откровенно провалился в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли — в восьми матчах
Есть ли у Ковальчука варианты в России? Разумеется. Их два, и оба лежат на поверхности.
Помимо канадского специалиста, у Ковальчука хорошие отношения и с председателем совета директоров омичей Александром Крыловым. К тому же «ястребы» недавно освободили место под потолком зарплат, обменяв в «Автомобилист» Сергея Шумакова.
Братья Вячеслав и Владислав Ушенины совсем недавно оказались без работы. После сезона в «Адмирале» (2014/2015) близнецы перебрались в Хабаровск, где задержались на пять с половиной лет, за которые успели стать настоящими символами «Амура». Конец карьеры братьев в хабаровском клубе оказался некрасивым. Для начала Ушенины долго не хотели продлевать контракт с «Амуром» в прошлое межсезонье, пребывая в статусе неограниченно свободных агентов. В начале трансферного окна в услугах игроков были заинтересованы «Сочи» и «Автомобилист», но в результате хоккеисты были вынуждены остаться на Дальнем Востоке.
Этот сезон синхронно стал худшим в карьере братьев в КХЛ. На двоих Ушенины отметились тремя заброшенными шайбами в 29 матчах, к тому же умудрились войти в топ-3 худших форвардов команды по показателю полезности. В результате терпение главного тренера «тигров» Сергея Светлова лопнуло, и он отказался от услуг хоккеистов. После прохождения через список отказов контракты с Ушениными оказались расторгнуты, и они снова оказались в поиске работы. Сообщалось, что одним из претендентов на игроков является «Витязь».
31-летний Виталий Меньшиков в этом сезоне успел поиграть уже в двух клубах КХЛ, однако в обоих случаях задержаться надолго не сумел. Виталий начинал регулярный чемпионат в «Сибири», где его игра не устроила руководителей новосибирского клуба. Генменеджер Кирилл Фастовский выплатил Меньшикову компенсацию за разрыв контракта и отпустил на все четыре стороны.
Практически сразу же после ухода из «Сибири» габаритный защитник трудоустроился в магнитогорский «Металлург», заключив просмотровое соглашение, но в уральском клубе провёл всего два матча. Меньшикова очень сильно подвёл коронавирус.
Нынешний сезон двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» должен был начать в составе «Сочи», но южане взяли курс на омоложение, расторгнув контракт с опытным форвардом. Представители Дениса предлагали игрока в несколько команд КХЛ, получив отказ на старте сезона. Мосалёв ещё может пригодиться некоторым клубам в качестве чекера в нижние звенья и для игры в бригадах меньшинства.
Обладатель Кубка Братины 2017 года в составе
Но ещё до начала нового сезона от Дмитрия отказались в Череповце, притом что его давний товарищ и партнёр Александр Петунин закрепился в составе. Затем Марковина взяли в «Куньлунь Ред Стар», за который нападающий успел провести пять матчей, но был изгнан с нулём набранных очков. В дедлайн 25-летний форвард может рассчитывать на заключение минимального контракта в одном из клубов КХЛ. В конечном счёте, ещё в прошлом сезоне он набирал 16 очков в 49 матчах, что является вполне приемлемым результатом для игрока третьего звена.
Другие известные российские хоккеисты без клуба в КХЛ и ВХЛ: голкипер Александр Лазушин, защитники Кирилл Лямин и Сергей Гимаев, нападающие Илья Крикунов, Антон Глинкин, Даниил Апальков, Егор Дугин и Игорь Макаров.
Сергей Емельянов