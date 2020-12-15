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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куда пропали русские снайперы? В топе КХЛ — одни иностранцы

Разбираемся в глобальной проблеме нашей лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Лучший снайпер нынешнего сезона и второй снайпер прошлого сезона КХЛ — чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Да, легионер он только по паспорту, но воспитывался форвард именно в Чехии. И если в прошлом сезоне конкуренцию ему навязывали россияне Кирилл Капризов и Никита Сошников, то в нынешнем в десятке лучших снайперов лиги всего три российских хоккеиста, а в топ-20 — всего 6.

В чем причина того, что в КХЛ больше других забивают иностранцы?

Лучшие российские снайперы уезжают в НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Основная причина лежит на поверхности: лучшие российские нападающие выступают в НХЛ. Только за последние полтора года за океан уехали Капризов, Илья Михеев, Михаил Григоренко, которые навязывали конкуренцию иностранцам в списке лучших снайперов. В итоге сейчас больше всех среди россиян забил Алексей Макеев из «Автомобилиста» (17), никогда не считавшийся звездой.

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Из признанных снайперов на виду лишь Антон Бурдасов из СКА, наколотивший 14 голов. А вот Антон Слепышев (11), Константин Окулов (10), Анатолий Голышев (9), Сергей Шумаков (8) и Дмитрий Кагарлицкий (6) пока отстают. Намного большего после перехода в ЦСКА ждут и от третьего снайпера прошлого сезона Сошникова. К середине чемпионата на его счету сейчас всего пять голов, хотя за прошлую регулярку он отличился в составе «Салавата Юлаева» 27 раз.

Стоит отметить и приятные сюрпризы — например, лидера «Торпедо» Дамира Жафярова, забившего столько же, сколько Бурдасов. Или Андрея Чибисова, по словам главного тренера «Магнитки» Ильи Воробьева, заметно улучшившего бросок в Северной Америке и уже установившего личный рекорд по голам за сезон (11).

В большинстве играют в основном легионеры

Клубы КХЛ приглашают иностранцев на самые важные роли — это понятно, ведь иначе какой в этом смысл? Легионеры должны делать разницу, и практически все иностранные нападающие, которые играют в российских командах, выходят в первых спецбригадах большинства. У «Ак Барса», например, там обычно действуют Доус, Да Коста, Азеведо и Кормье. Галиев, Бурмистров, Зарипов появляются на льду следом за ними и получают значительно меньше игрового времени при численном преимуществе. Похожая ситуация в «Салавате Юлаеве», «Сибири», «Автомобилисте».

И даже если российские форварды получают место на льду в большинстве, завершающий бросок чаще всего доверяют иностранцам. В «Авангарде» на бросок обычно выводят Буше, в ЦСКА — Лайпсика, в «Автомобилисте» — Мэйсека, в московском «Динамо», разумеется, Яшкина. В десятке лучших по голам в большинстве — всего два российских нападающих, Макеев и Сергей Широков.

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У россиян хуже поставлен бросок

«Посмотрите, иностранные нападающие гораздо лучше бросают. У них поставлена техника с детства. Наши ребята проигрывают в этом плане. Этому уже не обучишь во взрослом возрасте», — говорил мне Андрей Мартемьянов, когда еще работал в «Автомобилисте». Многие другие специалисты, в том числе детские тренеры, подтверждают его мнение.

Отчасти это обусловлено тем, что в наших хоккейных школах от детей требуют постоянно играть в пас и доводить атаку до верного. А в таком случае сильный и точный бросок не нужен. Зачем, если тебя вывели на пустые ворота? Щелкать со всей силы начинают ближе годам к 13−14, когда бросок уже должен быть поставлен.

Из тех российских нападающих, которые сейчас играют в КХЛ, суперброском обладает, пожалуй, только Бурдасов. Зато креативных распасовщиков полно: Шипачев, Жафяров, Ткачев.

Источник: Спорт-Экспресс

Как было раньше?

В среднем по итогам сезона в десятку лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ попадало пять россиян. Меньше, чем сейчас, было только в прошлом сезоне, но тогда Капризов и Сошников вошли в тройку. Да и в топ-20 было семь российских форвардов, а сейчас — шесть. Трое российских нападающих были в топ-10 лучших снайперов и в сезоне-2010/11, но тогда треть сезона пропустил Данис Зарипов, а Александр Радулов специализировался на передачах (60 в 54 играх).

Вообще, в топ попадали в основном одни и те же — Морозов, Зарипов, Мозякин, Радулов, Ковальчук, — но в целом в КХЛ на протяжении всего времени были хорошие российские снайперы: Мирнов, Григоренко, Пестушко, Варнаков, Аверин. Сейчас игроков, которые стабильно выбивают 15+ голов каждый сезон, все меньше.

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