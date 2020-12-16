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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» исполнили гимн и поздравили казахстанцев с Днем Независимости

Клуб идет в зоне плей-офф КХЛ.

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Хоккеисты столичного «Барыса» исполнили гимн и поздравили соотечественников с Днем Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

16 декабря 2020 года Казахстан отмечает 29-ю годовщину независимости. В 1991 году был принят Закон о независимости и государственном суверенитете страны.

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Напомним, что «Барыс» с 35 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским «Куньлунем» 19 декабря.

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