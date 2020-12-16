Хоккеисты «Барыса» исполнили гимн и поздравили казахстанцев с Днем Независимости

Хоккеисты столичного «Барыса» исполнили гимн и поздравили соотечественников с Днем Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

16 декабря 2020 года Казахстан отмечает 29-ю годовщину независимости. В 1991 году был принят Закон о независимости и государственном суверенитете страны.