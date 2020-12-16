Хоккеисты «Барыса» исполнили гимн и поздравили казахстанцев с Днем Независимости
Клуб идет в зоне
Клуб идет в зоне
Хоккеисты столичного «Барыса» исполнили гимн и поздравили соотечественников с Днем Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
16 декабря 2020 года Казахстан отмечает 29-ю годовщину независимости. В 1991 году был принят Закон о независимости и государственном суверенитете страны.
Напомним, что «Барыс» с 35 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским «Куньлунем» 19 декабря.