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13:25 (мск), источник: ТАСС

В КХЛ сообщили, что все клубы соблюдают потолок зарплат в текущем сезоне

ТАСС, 17 декабря. Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соблюдают установленный в лиге жесткий потолок заработных плат. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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В четверг в онлайн-формате прошло совещание президента КХЛ Алексея Морозова с руководителями клубов.

Отмечается, что в нынешнем сезоне разрыв размеров фиксированной заработной платы хоккеистов между клубами сократился с семи до четырех раз, а средний процент сокращения заработной платы по всем клубам составляет 24%.

Также отмечается, что во время нахождения игрока в списке травмированных в связи с COVID-19 его зарплата не учитывалась в потолке заработных плат.

В начале марта КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который начал действовать с сезона-2020/21. В сезоне-2018/19 сумма составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение — 20% от суммы превышения. В сезоне-2019/20 — 800 млн рублей, а штраф — 30%.

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