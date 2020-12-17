В КХЛ сообщили, что все клубы соблюдают потолок зарплат в текущем сезоне

В четверг в онлайн-формате прошло совещание президента КХЛ Алексея Морозова с руководителями клубов.

Отмечается, что в нынешнем сезоне разрыв размеров фиксированной заработной платы хоккеистов между клубами сократился с семи до четырех раз, а средний процент сокращения заработной платы по всем клубам составляет 24%.

Также отмечается, что во время нахождения игрока в списке травмированных в связи с COVID-19 его зарплата не учитывалась в потолке заработных плат.