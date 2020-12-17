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13:29 (мск), источник: ТАСС

В КХЛ 529 игроков и сотрудников клубов переболели коронавирусом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, сколько игроков и сотрудников клубов переболели коронавирусом.

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«529 игроков и сотрудников клубов уже переболели коронавирусом», — сказал Морозов журналистам.

На 16 декабря было проведено около 74 тыс. исследований, из них 64 тыс. — методом ПЦР и 10 000 — IgG + IgA. За весь период в КХЛ, Молодежной хоккейной лиге и Женской хоккейной лиги переболел 1 251 человек (игроки и сотрудники клубов).

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