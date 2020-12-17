В КХЛ 529 игроков и сотрудников клубов переболели коронавирусом

На 16 декабря было проведено около 74 тыс. исследований, из них 64 тыс. — методом ПЦР и 10 000 — IgG + IgA. За весь период в КХЛ, Молодежной хоккейной лиге и Женской хоккейной лиги переболел 1 251 человек (игроки и сотрудники клубов).