В КХЛ 529 игроков и сотрудников клубов переболели коронавирусом
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, сколько игроков и сотрудников клубов переболели коронавирусом.
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, сколько игроков и сотрудников клубов переболели коронавирусом.
«529 игроков и сотрудников клубов уже переболели коронавирусом», — сказал Морозов журналистам.
На 16 декабря было проведено около 74 тыс. исследований, из них 64 тыс. — методом ПЦР и 10 000 — IgG + IgA. За весь период в КХЛ, Молодежной хоккейной лиге и Женской хоккейной лиги переболел 1 251 человек (игроки и сотрудники клубов).