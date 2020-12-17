Все игроки КХЛ успешно прошли антидопинговое тестирование
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Все игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) успешно прошли антидопинговое
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Все игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) успешно прошли антидопинговое
КХЛ — единственная профессиональная лига в России, самостоятельно проводящая антидопинговую деятельность. Как и год назад, подписан меморандум с Международной федерацией хоккея (IIHF) о прямом взаимодействии на сезон-2020/2021 и сотрудничестве в сфере
С сентября по ноябрь 2020 года КХЛ совместно с IIHF провела 92 тестирования.