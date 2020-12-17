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14:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все игроки КХЛ успешно прошли антидопинговое тестирование

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Все игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) успешно прошли антидопинговое онлайн-обучение и тестирование в этом сезоне, сообщается на сайте лиги.

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КХЛ — единственная профессиональная лига в России, самостоятельно проводящая антидопинговую деятельность. Как и год назад, подписан меморандум с Международной федерацией хоккея (IIHF) о прямом взаимодействии на сезон-2020/2021 и сотрудничестве в сфере допинг-контроля.

С сентября по ноябрь 2020 года КХЛ совместно с IIHF провела 92 тестирования.

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