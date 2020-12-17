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13:34 (мск), источник: ТАСС

КХЛ: «Йокерит» будет получать технические поражения в случае отмены матча по вине клуба

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Финскому «Йокериту» будут засчитаны технические поражения в том случае, если матчи регулярного чемпионата не состоятся по вине клуба. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

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Источник: РИА "Новости"

2 декабря стало известно, что власти Хельсинки не допустили шестерых игроков «Салавата Юлаева» к игре с «Йокеритом» из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В число этих хоккеистов вошли защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также на арену не был допущен менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников. В составе уфимской команды на матч было 11 нападающих и пять защитников.

«Мы прорабатывали это все, ситуацию все помнят. К сожалению, в каждой стране устанавливаются свои правила, та ситуация сложилась внезапно. В тот же день местными органами здравоохранения был остановлен финский чемпионат. Мы оперативно работали с клубами, разговаривали с “Салаватом”, они были готовы выйти на игру, большая благодарность им», — отметил Морозов.

«Мы после этой ситуации связались с Минздравом Финляндии и получили подтверждение о том, что они поменяли положение. “Йокериту” будет разрешено проводить матчи в Финляндии, все игроки смогут участвовать, если не будет положительных тестов по прилете. Была уже подготовлена площадка для переезда финской команды сюда, но, так как власти пошли на уступки, то “Йокерит” будет проводить домашние матчи у себя. Мы предупредили уже и руководство клуба, чтобы больше таких ситуаций не повторялось», — добавил президент КХЛ.

В начале сезона КХЛ перенесла шесть игр «Йокерита» из-за вспышки коронавируса в клубе. «График у команды уже очень плотный. Думаю, что, если еще что-то случится по вине “Йокерита”, клубу будут засчитаны технические поражения», — заключил Морозов.

«Йокерит» в 31 матче набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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