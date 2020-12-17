КХЛ не планирует вакцинировать игроков в нынешнем сезоне
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует проводить вакцинацию игроков в сезоне-2020/21. Об этом на
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует проводить вакцинацию игроков в сезоне-2020/21. Об этом на
Ранее Морозов сообщил, что 529 игроков и сотрудников клубов КХЛ переболели коронавирусом.
«Надо понимать, как это скажется на профессиональных спортсменах. Насколько я знаю, людям, у которых есть антитела, вакцинация не делается. На данный момент мы не планируем, потому что у нас уже прошло более 60 процентов чемпионата, дело подходит к
«Это тонкий вопрос, в котором надо разбираться. Наши медики совместно с Роспотребнадзором уже этим занимаются», — добавил президент КХЛ.