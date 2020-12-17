КХЛ не планирует вакцинировать игроков в нынешнем сезоне

«Надо понимать, как это скажется на профессиональных спортсменах. Насколько я знаю, людям, у которых есть антитела, вакцинация не делается. На данный момент мы не планируем, потому что у нас уже прошло более 60 процентов чемпионата, дело подходит к плей-офф. Мы хотим, чтобы все были здоровы и играли в полную силу», — отметил Морозов.