Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Финляндия
Чехия
11
Хоккей. Европа
19:30
Швеция
Россия
Хоккей. КХЛ
15.12
Динамо Р
Торпедо НН
46
Хоккей. Европа
19.12
Финляндия
Швеция
Хоккей. Европа
19.12
Россия
Чехия
Хоккей. КХЛ
19.12
Куньлунь
Барыс
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
13:35 (мск), источник: ТАСС

КХЛ не планирует вакцинировать игроков в нынешнем сезоне

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует проводить вакцинацию игроков в сезоне-2020/21. Об этом на пресс-конференции сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика

Ранее Морозов сообщил, что 529 игроков и сотрудников клубов КХЛ переболели коронавирусом.

«Надо понимать, как это скажется на профессиональных спортсменах. Насколько я знаю, людям, у которых есть антитела, вакцинация не делается. На данный момент мы не планируем, потому что у нас уже прошло более 60 процентов чемпионата, дело подходит к плей-офф. Мы хотим, чтобы все были здоровы и играли в полную силу», — отметил Морозов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это тонкий вопрос, в котором надо разбираться. Наши медики совместно с Роспотребнадзором уже этим занимаются», — добавил президент КХЛ.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
«Спартак» проиграл «Зениту», Тедеско анонсировал уход из клуба
«Милан» обновил исторический рекорд чемпионата Италии
После матча «Зенит» - «Спартак» в полицию доставили 19 человек
Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы
Защитник ФК «Динамо» покидает клуб
Россиянина включили в пятерку лучших действующих форвардов НХЛ
Американский боец отказался выступать в ACA из-за санкций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь