Хоккеист сборной Финляндии провел первую тренировку в «Барысе»
Следующий матч «Барыс» сыграет 19 декабря против китайского «Куньлуня».
Следующий матч «Барыс» сыграет 19 декабря против китайского «Куньлуня».
Хоккеист сборной Финляндии Алекс Линтуниеми провел первую тренировку в «Барысе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» объявил о контракте с финским защитником 8 декабря. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Следующий матч «Барыс» сыграет 19 декабря против китайского «Куньлуня».