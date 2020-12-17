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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Финляндии провел первую тренировку в «Барысе»

Следующий матч «Барыс» сыграет 19 декабря против китайского «Куньлуня».

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Хоккеист сборной Финляндии Алекс Линтуниеми провел первую тренировку в «Барысе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Барыс» объявил о контракте с финским защитником 8 декабря. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Следующий матч «Барыс» сыграет 19 декабря против китайского «Куньлуня».

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