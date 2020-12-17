Блэкер вернулся на лед в специальной маске после перелома челюсти партнером по «Барысу»

Защитник «Барыса» Джесси Блэкер приступил к тренировкам с командой и занимается в специальной маске с защитой для челюсти, сообщает «Шайба.kz».

Канадский хоккеист выбыл почти на месяц после скандальной драки с Никитой Клещенко, которая произошла на одной из тренировок «Барыса».