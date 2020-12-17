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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Блэкер вернулся на лед в специальной маске после перелома челюсти партнером по «Барысу»

Канадский хоккеист выбыл почти на месяц.

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Защитник «Барыса» Джесси Блэкер приступил к тренировкам с командой и занимается в специальной маске с защитой для челюсти, сообщает «Шайба.kz».

Канадский хоккеист выбыл почти на месяц после скандальной драки с Никитой Клещенко, которая произошла на одной из тренировок «Барыса».

Ранее стало известно, что хоккеист сборной Финляндии Алекс Линтуниеми провел первую тренировку в «Барысе».

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