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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист «Барыса» попросил у главного тренера пару выходных на роды

Сделал он это через инстаграм.

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Хоккеист «Барыса» Леонид Метальников попросил у главного тренера Юрия Михайлиса пару выходных на роды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Викуля забеременела. Так как главный тренер говорил, что следит за инстой, хочу попросить вас дать пару выходных на роды», — написал защитник в своем инстаграм.

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В этом сезоне 30-летний Метальников сыграл за «Барыс» 27 матчах в КХЛ и отдал четыре ассиста.

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