Хоккеист «Барыса» попросил у главного тренера пару выходных на роды

Хоккеист «Барыса» Леонид Метальников попросил у главного тренера Юрия Михайлиса пару выходных на роды, сообщает корреспондент Vesti.kz.



«Викуля забеременела. Так как главный тренер говорил, что следит за инстой, хочу попросить вас дать пару выходных на роды», — написал защитник в своем инстаграм.