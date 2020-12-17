Хоккеист «Барыса» попросил у главного тренера пару выходных на роды
Сделал он это через инстаграм.
Сделал он это через инстаграм.
Хоккеист «Барыса» Леонид Метальников попросил у главного тренера Юрия Михайлиса пару выходных на роды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Викуля забеременела. Так как главный тренер говорил, что следит за инстой, хочу попросить вас дать пару выходных на роды», — написал защитник в своем инстаграм.
В этом сезоне 30-летний Метальников сыграл за «Барыс» 27 матчах в КХЛ и отдал четыре ассиста.