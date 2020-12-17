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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Не знал никого из команды». Новичок «Барыса» рассказал о первой тренировке

Он игрок сборной Финляндии.

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Финский защитник «Барыса» Алекс Линтуниеми поделился первыми впечатлениями от тренировки со своей новой командой и рассказал о целях на нынешний сезон, сообщает «Шайба.kz».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я играл дома в Финляндии. Затем получил новость о том, что приеду сюда. До этого тренировался около месяца самостоятельно. Сегодня провел свою первую тренировку в “Барысе”, и она получилась хорошей. С нетерпением жду начала игр. Мы довольно усердно тренируемся в быстром темпе. Ребята постоянно придерживаются высокого темпа, так что это хорошо. Не знал никого из команды. Немного общался с Йони Ортио, потому что он тоже финн. Играл против некоторых ребят в Америке, таких как Мэттью Фрэттин. Я играл против него много раз. В целом все парни очень хорошо поприветствовали меня. Йони Ортио помог мне адаптироваться, показал, что и где находится в раздевалке, к кому могу обращаться в случае чего. Он мне очень помог. Моя цель — играть на высоком уровне, помочь команде выйти в плей-офф и хорошо его провести», — сказал он.

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