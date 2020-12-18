«Адмирал» выступит в КХЛ в следующем сезоне

«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, “Адмирал” примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идет работа по соглашениям со спонсорами», — заявил Кузнецов РИА Новости.

«Согласована кандидатура спортивного директора, отвечающего за селекцию, — добавил Кузнецов. — Никакой смены руководства в «Адмирале» не происходит, клуб функционирует в обычном режиме, кроме, как вы знаете, команды КХЛ. Работает спортивная школа, в которой тренируется более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирал-U18». «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ. Безусловно, все мы хотим увидеть приморских хоккеистов в составе «Адмирала», поэтому с большим интересом ждем грядущего сезона и возвращения большого хоккея под своды «Фетисов Арены».