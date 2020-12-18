Агент подтвердил, что Ковальчук близок к заключению контракта с «Авангардом»
Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о заключении контракта с «Авангардом».
Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о заключении контракта с «Авангардом».
«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы
Прошлый сезон Ковальчук провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков, а сейчас находится в статусе свободного агента. Новый сезон НХЛ должен стартовать в январе, но лига еще не определилась с форматом его проведения.