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20:44 (мск), источник: Sport24

Агент подтвердил, что Ковальчук близок к заключению контракта с «Авангардом»

Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о заключении контракта с «Авангардом».

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Источник: Sport24

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом. По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеется)» — рассказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.

Прошлый сезон Ковальчук провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков, а сейчас находится в статусе свободного агента. Новый сезон НХЛ должен стартовать в январе, но лига еще не определилась с форматом его проведения.

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