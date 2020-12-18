Агент подтвердил, что Ковальчук близок к заключению контракта с «Авангардом»

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом. По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеется)» — рассказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.