«Барыс» в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь». Победную шайбу забросил Диц
Казахстанский клуб одержал волевую победу.
Казахстанский клуб одержал волевую победу.
Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей на арене «Мытыщи», завершилось вничью 1:1. Первыми счет в матче открыли хозяева — на 17-й минуте игры отличился Хантер Шинкарук. Причем голевую на него отдал нападающий «Барыса» Кертис Волк, неудачно сыгравший у своих ворот.
«Барыс» сумел отыграться только в заключительном периоде. Шайбу забросил Самат Данияр (51-я), для которого она стала дебютной.
В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победную шайбу забросил капитан «Барыса» Даррен Диц, вернувшийся в строй после травмы.
Таким образом, «Барыс» в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь». Две предыдущие встречи команд в
Команда Юрия Михайлиса c 37 очками после 33 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (23 очка в 36 матчах) идет на предпоследней, 11-й строчке на «Востоке».