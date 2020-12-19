«Барыс» в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь». Победную шайбу забросил Диц

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на арене «Мытыщи», завершилось вничью 1:1. Первыми счет в матче открыли хозяева — на 17-й минуте игры отличился Хантер Шинкарук. Причем голевую на него отдал нападающий «Барыса» Кертис Волк, неудачно сыгравший у своих ворот.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0a29041bf5a586cef95b5341fe9dc548_hd/q743221/e5703e5310933ea187cf9c9c2fc1af76/4764069128?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барыс» сумел отыграться только в заключительном периоде. Шайбу забросил Самат Данияр (51-я), для которого она стала дебютной.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7c3239ea5e49a80b51247619a999cf69_hd/q743245/5ad2aad5715f420ac0028b8c6594880b/4764069151?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победную шайбу забросил капитан «Барыса» Даррен Диц, вернувшийся в строй после травмы.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_92139a8cd3d5f0e288cba1b6f6650bef_hd/q743257/01b2a0900550f9dd8cb6221ea7c0ae9a/4764069167?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс» в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь». Две предыдущие встречи команд в Нур-Султане остались за хозяевами — 3:2 и 2:1.