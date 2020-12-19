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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь». Победную шайбу забросил Диц

Казахстанский клуб одержал волевую победу.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на арене «Мытыщи», завершилось вничью 1:1. Первыми счет в матче открыли хозяева — на 17-й минуте игры отличился Хантер Шинкарук. Причем голевую на него отдал нападающий «Барыса» Кертис Волк, неудачно сыгравший у своих ворот.

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«Барыс» сумел отыграться только в заключительном периоде. Шайбу забросил Самат Данияр (51-я), для которого она стала дебютной.

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В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победную шайбу забросил капитан «Барыса» Даррен Диц, вернувшийся в строй после травмы.

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Таким образом, «Барыс» в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь». Две предыдущие встречи команд в Нур-Султане остались за хозяевами — 3:2 и 2:1.

Команда Юрия Михайлиса c 37 очками после 33 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (23 очка в 36 матчах) идет на предпоследней, 11-й строчке на «Востоке».

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