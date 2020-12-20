Ковалев прокомментировал поражение от «Барыса»

«Если не научимся играть в командную игру, то такие провалы будут, и мы будем проигрывать. Когда играем одним коллективом, то забиваем больше и совсем другая игра. Каждый хочет быть героем, каждый сваливается на индивидуальную игру, говорим об одном и том же, но всё повторяется. Многие переигрывают смены, сразу начинает замыкать, голова неправильные решения принимает, покороче смены, но каждый за себя, хорошо, что отделались таким результатом», — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.