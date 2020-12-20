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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковалев прокомментировал поражение от «Барыса»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Провалы в игре «Куньлунь Ред Стар» никуда не денутся, клуб так и будет проигрывать в КХЛ, если игроки не научатся действовать как единая команда, заявил после поражения от «Барыса» главный тренер китайского клуба Алексей Ковалев.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Куньлунь» — «Барыс» прошла в субботу в подмосковных Мытищах и завершилась победой казахстанской команды в овертайме со счетом 2:1.

Команда
Барыс

«Если не научимся играть в командную игру, то такие провалы будут, и мы будем проигрывать. Когда играем одним коллективом, то забиваем больше и совсем другая игра. Каждый хочет быть героем, каждый сваливается на индивидуальную игру, говорим об одном и том же, но всё повторяется. Многие переигрывают смены, сразу начинает замыкать, голова неправильные решения принимает, покороче смены, но каждый за себя, хорошо, что отделались таким результатом», — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит отметил, что китайская команда придерживалась плана на игру в первых двух периодах, но потом допустила ошибку.

«Мы знали, что будет тяжелая игра, соперник играет хорошо и агрессивно. В первых двух периодах мы придерживались своего плана на игру. Но в третьем допустили ошибку, а овертайм — это как подбросить монетку», — сказал Смит.

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