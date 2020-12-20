Опасны за пределами 60 минут, или как «Барыс» выбился в лучшие клубы в КХЛ

Столичная команда четыре раза выигрывала матчи в овертайме, а это лучший показатель в Восточной конференции. В Лиге лидирует минское «Динамо» (пять побед), а еще у трех клубов столько же выигрышей, сколько и у подопечных Михайлиса («Локомотив», «Северсталь», «Спартак»).

По количеству игр за пределами 60 минут казахстанская команда впереди всех на «Востоке», а на «Западе» по 11 игр сыграли «Динамо» из Минска и «Спартак». Что касается очков, то «Барыс» почти половину из них набрал в таких играх (17 очков из 37).

Команды с наибольшим количеством очком за пределами 60 минут

1. «Динамо» из Минска — 19 очков;

2−3. «Салават Юлаев» и «Барыс» — по 17 очков;

4−8. «Северсталь», «Спартак», «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо» — по 16 очков.

Таким образом, казахстанская команда в одной из ближайших игр может догнать соперников из Беларуси. Возможно, это произойдет в игре с «Торпедо», которая состоится завтра, 21 декабря, ведь нижегородцы тоже не против поиграть «длинный» матч.