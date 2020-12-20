Текущие события
Хоккей. Европа
15:30
Россия
Финляндия
51
Хоккей. Европа
11:00
Чехия
Швеция
41
Хоккей. КХЛ
21.12
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
21.12
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
21.12
Витязь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
21.12
Динамо Р
Сочи
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
17:55 (мск), источник: Vesti.kz

Опасны за пределами 60 минут, или как «Барыс» выбился в лучшие клубы в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» в 11 матчах стартовавшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не смог с соперником выявить сильнейшего, но добился одного из лучших показателей среди всех участников турнира. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Столичная команда четыре раза выигрывала матчи в овертайме, а это лучший показатель в Восточной конференции. В Лиге лидирует минское «Динамо» (пять побед), а еще у трех клубов столько же выигрышей, сколько и у подопечных Михайлиса («Локомотив», «Северсталь», «Спартак»).

По количеству игр за пределами 60 минут казахстанская команда впереди всех на «Востоке», а на «Западе» по 11 игр сыграли «Динамо» из Минска и «Спартак». Что касается очков, то «Барыс» почти половину из них набрал в таких играх (17 очков из 37).

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Команды с наибольшим количеством очком за пределами 60 минут

1. «Динамо» из Минска — 19 очков;
2−3. «Салават Юлаев» и «Барыс» — по 17 очков;
4−8. «Северсталь», «Спартак», «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо» — по 16 очков.

Таким образом, казахстанская команда в одной из ближайших игр может догнать соперников из Беларуси. Возможно, это произойдет в игре с «Торпедо», которая состоится завтра, 21 декабря, ведь нижегородцы тоже не против поиграть «длинный» матч.

Добавим, что после 33 игр казахстанский клуб набрал 37 очков и расположился на восьмом месте в Восточной конференции. «Торпедо» занимает седьмое место с 40 очками, но сыграл на четыре встречи больше.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала
10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Норвежка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Игрок «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)
«Гнать пинком всех»: Драчев жестко оценил провал биатлонистов
«Тоттенхэм» принимает «Лестер» в чемпионате Англии (трансляция)
Сборная России по хоккею не сыграет перед стартом молодежного ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь