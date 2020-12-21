Играют в «бразильский» хоккей. КХЛ — о матче «Торпедо» с «Барысом»
Нижегородцы на три очка опережают астанчан в таблице.
Нижегородцы на три очка опережают астанчан в таблице.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу между «Торпедо» и «Барысом», отметив, что российский клуб продолжает играть в «бразильский» хоккей, много забивая и пропуская.
Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени
«Торпедо» в последнем матче одержало результативную победу над рижским «Динамо» (6:4). Нижегородцы продолжают играть в «бразильский» хоккей, много забивая и пропуская (103−109). Находится в двух очках от повторения личного рекорда результативности Дамир Жафяров (15+20). «Барыс» успел сыграть во время перерыва на Евротур, одолев «Куньлунь» (2:1 ОТ). Забил дебютный гол в лиге 21-летний защитник Самат Данияр. Впервые вышел на лед в КХЛ новичок «барсов» — финн Алекс Линтуниеми. Команды Дэвида Немировски и Юрия Михайлиса — прямые конкуренты в борьбе за путевку в
Перед этой игрой «Торпедо» с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке. В лазарете казахстанского клуба