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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Играют в «бразильский» хоккей. КХЛ — о матче «Торпедо» с «Барысом»

Нижегородцы на три очка опережают астанчан в таблице.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу между «Торпедо» и «Барысом», отметив, что российский клуб продолжает играть в «бразильский» хоккей, много забивая и пропуская.

Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 17, 21.12.2020, 19:00

Торпедо НН-Барыс-

«Торпедо» в последнем матче одержало результативную победу над рижским «Динамо» (6:4). Нижегородцы продолжают играть в «бразильский» хоккей, много забивая и пропуская (103−109). Находится в двух очках от повторения личного рекорда результативности Дамир Жафяров (15+20). «Барыс» успел сыграть во время перерыва на Евротур, одолев «Куньлунь» (2:1 ОТ). Забил дебютный гол в лиге 21-летний защитник Самат Данияр. Впервые вышел на лед в КХЛ новичок «барсов» — финн Алекс Линтуниеми. Команды Дэвида Немировски и Юрия Михайлиса — прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. У «Барыса» на три очка меньше при четырех играх в запасе. Следующий матч станет 400-м в КХЛ для нижегородского форварда Михаила Варнакова. На протяжении трех игр подряд пополняет бомбардирский счет нападающий «Барыса» Линус Виделль (1+2), близок к юбилею его одноклубник Мэттью Фрэттин (199 матчей в Лиге). Десять дней назад «Торпедо» увезло победу из столицы Казахстана — 3:2. Хозяева едва не сделали камбэк со счета 0:3, дубль сделал Фил Варон, — говорится в тексте.

Перед этой игрой «Торпедо» с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке. В лазарете казахстанского клуба по-прежнему остается шведский защитник Виктор Сведберг.

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