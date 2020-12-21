Играют в «бразильский» хоккей. КХЛ — о матче «Торпедо» с «Барысом»

«Торпедо» в последнем матче одержало результативную победу над рижским «Динамо» (6:4). Нижегородцы продолжают играть в «бразильский» хоккей, много забивая и пропуская (103−109). Находится в двух очках от повторения личного рекорда результативности Дамир Жафяров (15+20). «Барыс» успел сыграть во время перерыва на Евротур, одолев «Куньлунь» (2:1 ОТ). Забил дебютный гол в лиге 21-летний защитник Самат Данияр. Впервые вышел на лед в КХЛ новичок «барсов» — финн Алекс Линтуниеми. Команды Дэвида Немировски и Юрия Михайлиса — прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. У «Барыса» на три очка меньше при четырех играх в запасе. Следующий матч станет 400-м в КХЛ для нижегородского форварда Михаила Варнакова. На протяжении трех игр подряд пополняет бомбардирский счет нападающий «Барыса» Линус Виделль (1+2), близок к юбилею его одноклубник Мэттью Фрэттин (199 матчей в Лиге). Десять дней назад «Торпедо» увезло победу из столицы Казахстана — 3:2. Хозяева едва не сделали камбэк со счета 0:3, дубль сделал Фил Варон, — говорится в тексте.