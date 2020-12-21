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13:39 (мск), источник: Vesti.kz

Бенефис Карлссона, голы Михайлиса и Старченко. Как «Барыс» может догнать прямого конкурента по Кубку Гагарина

Победа сократит разницу очков до минимума.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» может получить шанс подняться выше в таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но для этого ему нужно продолжить «хорошую» серию игр. Некоторые моменты матча в Нижнем Новгороде с «Торпедо» — в материале корреспондента Vesti.kz.

Бенефисом Хенрика Карлссона завершилась последняя игра соперников в России. Ветеран отразил все 35 бросков по воротам, а «Барыс» выиграл встречу со счетом 4:0. Что-то похожее столичная команда попыталась сделать десять дней назад, но вратарь сборной Казахстана три раза пропустил, а хозяева льда в Нур-Султане проиграли впервые практически за четыре года (2:3).

В еще одной дуэли уже казахстанская команда должна стать «нарушителем традиций». Если не брать ничейные результаты и прошлогоднюю победу, то «Барыс» в Нижнем Новгороде за 60 минут не побеждал уже девять лет. Когда же столичные хоккеисты брали очки у нижегородцев на их льду? Например, в прошлом сезоне «Барыс» обыграл соперника на обеих площадках.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 17, 21.12.2020, 19:00

Торпедо НН-Барыс-

А еще в двух предыдущих розыгрышах турнира казахстанская команда не проиграла за 60 минут ни одну из четырех проведенных игр. Таким образом, если не брать в расчет недавнюю дуэль в плей-офф с семью играми и поражение десятидневной давности, то «Барыс» не проигрывает «Торпедо» три сезона в основное время.

А с учетом характера игр клубов в новом сезоне, можно предположить, что нас ждет очередная ничья в основное время. Соперники семь раз играли за пределами 60 минут, и «Барыс» уступает со счетом 3:4. Единственная буллитная серия осталась за россиянами. Лучшим бомбардиром из действующих игроков остается Мэтт Фрэттин с 13 (7+6) очками.

Четыре (3+1) очка канадец набрал в последних пяти встречах «Барыса», а еще два форварда столичного клуба отметились пятью очками. Это Роман Старченко (2+3) и Никита Михайлис (1+4). Ведущей фигурой «Торпедо» является Дамир Жафяров (15+20), который в последних встречах набрал семь (2+5) баллов. Заметим, что в первом матче сезона команд из этого квартета голевой передачей отметился только Фрэттин.

Предположим, что в еще одной игре прямых конкурентов результат будет зависеть уже от выступления выделенных нами фаворитов. Связка Михайлис — Старченко и уверенный в себе Карлссон могут принести положительный результат. Если «Барыс» забьет больше двух голов, то без очков из Нижнего Новгорода уезжать не должен.

Добавим, что в Казахстане гостевой матч «Барыса» с «Торпедо» покажут в прямом эфире. В Восточной конференции клубы разделяют три очка, но если выиграют подопечные Юрия Михайлиса, то разница сократится до минимума. Также у «Барыса» четыре матча в запасе по сравнению с нижегородцами.

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