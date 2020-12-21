С «Ак Барсом» в Кубке Гагарина, или почему «Барыс» уже «обречен» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» ворвался в топ-8 Восточной конференции КХЛ, практически до минимума сократив отставание от вышестоящих конкурентов. Подопечные Юрия Михайлиса выдали хороший рывок, но на дистанции все не выглядит так убедительно. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб выиграл шесть из семи последних встреч, набрав 12 очков, что позволило вернуться в зону Кубка Гагарина. С 37 баллами «Барыс» может комфортно себя чувствовать впереди «Сибири» (девятое место и 34 очка) и претендовать на гонку с «Автомобилистом» (шестое место и 42 очка) и «Торпедо» (седьмое место и 40 очков).

Команда Барыс

Но почему же проделанная работа не выглядит значительной? Конечно, ощутимый прогресс есть, ведь клуб выбрался из серии в пять поражений подряд, но соперники не сильно отстали. Если возьмем последние 15 игр, то «Барыс» набрал 17 очков, что выводит его на шестое место на «Востоке». «Сибирь», которая наоборот, неубедительно смотрится в последних матчах, набрала за этот же отрезок всего на два очка меньше.

«Торпедо», почти настигнутое «Барысом», за 15 встреч пополнила очковый запас 18-ю баллами. То есть казахстанская команда провела очень хорошие последние игры, но на более длительной дистанции она выступила не лучше конкурентов. Даже «Трактор» с «Автомобилистом», которые провалили вторую четверть регулярного чемпионата, незначительно уступили «Барысу» на дистанции в 15 игр. Челябинцы набрали 16 очков (из 46, в сумме), а екатеринбуржцы — 13 из 42-х.

Поэтому «Барыс» способен выдать результативный отрезок, но вряд ли сумеет настичь кого-то из вышестоящих соперников. Важнее обезопасить себя от преследователей. Почему? До конца турнира осталось меньше половины игр и важно не растратить энергию на ненужную борьбу за более высокое место, ведь на плей-офф можно выйти опустошенными или с травмированными ключевыми игроками.

Если Михайлис не хочет играть против «Ак Барса», который уверенно возглавляет таблицу «Востока», то нужно подниматься выше. Другое дело, что нет заметных ресурсов или сокрушительной игры, которые бы помогли это осуществить. Это сейчас «Барыс» вышел на победную серию встреч, но она может смениться в обратную сторону. Возможно, лучше будет комфортно доиграть чемпионат, не рискуя хоккеистами, а в плей-офф выбить из борьбы одного из главных кандидатов на общую победу.

Казанцев в Кубке Гагарина «Барыс» еще не проходил. Скорее всего, именно матчами с «Ак Барсом» казахстанцы начнут борьбу за главный трофей сезона.