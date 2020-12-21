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21:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал гостевую победу над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанской команды.

На 16-й минуте автором первой шайбы в матче стал форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин. На 19-й минуте закрепил успех гостей капитан и защитник Даррен Диц. Ему ассистировали Фрэттин и Якоб Лилья.

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Хозяева сократили разрыв до минимума за несколько секунд перед самым перерывом, забив гол в раздевалку. Счет 2:1 продержался до последней минуты матча, на которой «Торпедо» удалось-таки сравнять.

В итоге встреча перешла в овертайм, где на первых же секундах второе очко во встрече набрал Лилья.

Отметим, что команды являются соперниками по Восточной конференции КХЛ и идут рядом. Причем после этой встречи турнирное положение не изменилось. «Торпедо» с 41 очком остался на седьмом месте, а «Барыс» с 39-ю — на восьмом. При этом у казахстанского клуба четыре игры в запасе.

Следующий матч «Барыс» проведет 23 декабря на выезде против «Авангарда». Победная серия команды Юрия Михайлиса составляет три матча.

Торпедо НН
2:3ОТ
1:2, 0:0, 1:0
Барыс
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