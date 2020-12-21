«Йокерит» без главного тренера проиграл «Витязю» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34). У проигравших отличился Марко Анттила (55).

Встречу пропустил главный тренер финского клуба Лаури Марьямяки, а также несколько хоккеистов команды. Они были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус, полученного 17 декабря. Исполнял обязанности главного тренера Пекка Кангасалу, «Йокерит» выставил на матч только три полноценных пятерки, в четвертом звене были два нападающих и один защитник.

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«Йокерит» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Витязь» расположился на девятой строчке с 39 очками в 37 встречах. В следующем матче «Витязь» 23 декабря в гостях сыграет со «Спартаком», «Йокерит» днем ранее также в гостях встретится с московским «Динамо».