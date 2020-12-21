«Йокерит» без главного тренера проиграл «Витязю» в матче КХЛ
ТАСС, 21 декабря. Подольский «Витязь» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 21 декабря. Подольский «Витязь» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34). У проигравших отличился Марко Анттила (55).
Встречу пропустил главный тренер финского клуба Лаури Марьямяки, а также несколько хоккеистов команды. Они были помещены на карантин
«Йокерит» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Витязь» расположился на девятой строчке с 39 очками в 37 встречах. В следующем матче «Витязь» 23 декабря в гостях сыграет со «Спартаком», «Йокерит» днем ранее также в гостях встретится с московским «Динамо».
В другом матче дня «Авангард» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 5:1. Форвард Хантер Шинкарук отметился передачей и установил рекорд китайского клуба, набрав очки в восьмой игре подряд — на его счету за это время 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. В еще одной встрече «Барыс» в овертайме обыграл в гостях «Торпедо» (3:2).