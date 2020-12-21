Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р
Сочи
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Авангард
15
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Барыс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
22.12
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
22.12
Автомобилист
Трактор
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
22:25 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» без главного тренера проиграл «Витязю» в матче КХЛ

ТАСС, 21 декабря. Подольский «Витязь» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34). У проигравших отличился Марко Анттила (55).

Встречу пропустил главный тренер финского клуба Лаури Марьямяки, а также несколько хоккеистов команды. Они были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус, полученного 17 декабря. Исполнял обязанности главного тренера Пекка Кангасалу, «Йокерит» выставил на матч только три полноценных пятерки, в четвертом звене были два нападающих и один защитник.

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«Йокерит» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. «Витязь» расположился на девятой строчке с 39 очками в 37 встречах. В следующем матче «Витязь» 23 декабря в гостях сыграет со «Спартаком», «Йокерит» днем ранее также в гостях встретится с московским «Динамо».

В другом матче дня «Авангард» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 5:1. Форвард Хантер Шинкарук отметился передачей и установил рекорд китайского клуба, набрав очки в восьмой игре подряд — на его счету за это время 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. В еще одной встрече «Барыс» в овертайме обыграл в гостях «Торпедо» (3:2).

Читайте также
Витязь
2:1
0:0, 2:0, 0:1
Йокерит
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Геннадий Орлов: «Спартаку» надо создавать новую команду
Биатлонистка сборной России скрывала беременность от тренеров
Бышовец сравнил Кокорина с деревом, которое не плодоносит
Команда «Ф-1» задумалась о замене оскандалившегося россиянина
Четыре российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
В Бразилии сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Гремиу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь