«Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 1:4

В составе победителей шайбы забросили Никита Точицкий (5-я минута), Кирилл Петьков (36), Юрий Александров (45, 52), Василий Глотов (53) и Игорь Руденков (64). У проигравших отличились Роберт Букартс (2), Евгений Грачев (20), Глеб Зырянов (20), Эрнест Ошениекс (35) и Лаурис Дарзиньш (59).

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К середине матча «Сочи» проигрывал со счетом 1:4, но в итоге добился победы. На пятой минуте основной голкипер рижского клуба Станислав Галимов получил травму, его заменил Бруно Бруверис. 32-летний защитник «Сочи» Александров провел 600-й матч в КХЛ, он набирает очки четвертую игру подряд.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 37 матчах, рижане расположились на последней, 11-й строчке с 16 очками в 36 встречах.