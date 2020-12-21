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21 декабря, источник: ТАСС

«Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 1:4

ТАСС, 21 декабря. Рижское «Динамо» уступило «Сочи» в овертайме со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Никита Точицкий (5-я минута), Кирилл Петьков (36), Юрий Александров (45, 52), Василий Глотов (53) и Игорь Руденков (64). У проигравших отличились Роберт Букартс (2), Евгений Грачев (20), Глеб Зырянов (20), Эрнест Ошениекс (35) и Лаурис Дарзиньш (59).

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К середине матча «Сочи» проигрывал со счетом 1:4, но в итоге добился победы. На пятой минуте основной голкипер рижского клуба Станислав Галимов получил травму, его заменил Бруно Бруверис. 32-летний защитник «Сочи» Александров провел 600-й матч в КХЛ, он набирает очки четвертую игру подряд.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 37 матчах, рижане расположились на последней, 11-й строчке с 16 очками в 36 встречах.

В следующем матче «Сочи» 23 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», «Динамо» 26 декабря на выезде встретится с одноименным клубом из Минска.

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5:6ОТ
3:1, 1:1, 1:3
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