Михайлис разобрал победу «Барыса» над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ
Казахстанский клуб едва не упустил преимущество в две шайбы.
Казахстанский клуб едва не упустил преимущество в две шайбы.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший первый период в нашем исполнении, здорово двигались, точные передачи, забили голы. Примерно с середины второго периода соперник завладел игровым преимуществом, мы отдали среднюю зону, но удалось выстоять. Третий период был равный, хорошо играли в обороне до удаления. С удалением нам не повезло, неправильно сыграли вчетвером против шестерых соперников, — сказал Михайлис.
Для «Барыса» эта победа стала третьей кряду, команда с 39 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» (41) идет седьмым на «Востоке».