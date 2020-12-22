Михайлис разобрал победу «Барыса» над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

— Хороший первый период в нашем исполнении, здорово двигались, точные передачи, забили голы. Примерно с середины второго периода соперник завладел игровым преимуществом, мы отдали среднюю зону, но удалось выстоять. Третий период был равный, хорошо играли в обороне до удаления. С удалением нам не повезло, неправильно сыграли вчетвером против шестерых соперников, — сказал Михайлис.