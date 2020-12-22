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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Торпедо» назвал причины поражения от «Барыса»

Команды — прямые конкуренты за место в плей-офф.

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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски назвал причины поражения от казахстанского «Барыса» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Команда
Торпедо НН

— Тяжелая игра, соперник был хорош. Не лучшая наша игра, но проявили характер, сравняли счет и перевели в овертайм. Там, к сожалению, проиграли. Видно было, что по движению мы уступали, у нас много ребят после болезни, давно не тренировались, им было сегодня тяжело, — сказал Немировски.

Ранее итог матча подвел его коллега Юрий Михайлис. Наставник «Барыса» остался доволен игрой подопечных, а также назвал ключевой момент.

Для «Барыса» это победа стала третьей кряду, команда с 39 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» (41) идет седьмым на «Востоке».

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Торпедо НН
2:3ОТ
1:2, 0:0, 1:0
Барыс
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