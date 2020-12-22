Тренер «Торпедо» назвал причины поражения от «Барыса»

— Тяжелая игра, соперник был хорош. Не лучшая наша игра, но проявили характер, сравняли счет и перевели в овертайм. Там, к сожалению, проиграли. Видно было, что по движению мы уступали, у нас много ребят после болезни, давно не тренировались, им было сегодня тяжело, — сказал Немировски.