Тренер «Торпедо» назвал причины поражения от «Барыса»
Команды — прямые конкуренты за место в
Команды — прямые конкуренты за место в
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски назвал причины поражения от казахстанского «Барыса» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
— Тяжелая игра, соперник был хорош. Не лучшая наша игра, но проявили характер, сравняли счет и перевели в овертайм. Там, к сожалению, проиграли. Видно было, что по движению мы уступали, у нас много ребят после болезни, давно не тренировались, им было сегодня тяжело, — сказал Немировски.
Ранее итог матча подвел его коллега Юрий Михайлис. Наставник «Барыса» остался доволен игрой подопечных, а также назвал ключевой момент.
Для «Барыса» это победа стала третьей кряду, команда с 39 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» (41) идет седьмым на «Востоке».