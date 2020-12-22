Две ошибки от капитана и новичка, или как «Барыс» чуть не провалил выигранный матч в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл гостевой матч у «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), столкнувшись с проблемами, который сам себе создал. К полной потере очков могли привести ошибки ведущих исполнителей. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда выигрывала матч со счетом 2:0 уже к 19-й минуте матча. Голевыми стали броски Мэтта Фрэттина с Дарреном Дицем, а Йони Ортио отразил восемь выстрелов по своим воротам. На первый перерыв команды могли уйти с комфортным преимуществом казахстанского клуба, но неаккуратная передача капитана команды испортила ситуацию.

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Похожую ошибку допустил Алекс Линтуниеми. Финский защитник мог выбросить шайбу, но немного замешкался и был накрыт. На помощь бросился Диц, а форварды Дмитрий Шевченко с Павлом Акользиным не смогли перекрыть всех оставшихся хоккеистов соперника. «Торпедо» реализовало большинство, забрав очко у «Барыса» из-за двух необязательных ошибок защитников первой пары.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3da4b149f0a0a4d046fd50c857f5cfcf_hd/q743673/1f8642eec09e12999acdadc9ba24373b/4764301243?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Столичный клуб выиграл матч в овертайме, поделившись очком с прямым конкурентом по Восточной конференции. Если бы игроки обороны сыграли надежнее, то отставание «Барыса» от «Торпедо» было бы минимальным, а сейчас оно в два балла (39 очков против 41).