Две ошибки от капитана и новичка, или как «Барыс» чуть не провалил выигранный матч в КХЛ
Команда Михайлиса вела в две шайбы.
Команда Михайлиса вела в две шайбы.
Казахстанский клуб «Барыс» выиграл гостевой матч у «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), столкнувшись с проблемами, который сам себе создал. К полной потере очков могли привести ошибки ведущих исполнителей. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичная команда выигрывала матч со счетом 2:0 уже к 19-й минуте матча. Голевыми стали броски Мэтта Фрэттина с Дарреном Дицем, а Йони Ортио отразил восемь выстрелов по своим воротам. На первый перерыв команды могли уйти с комфортным преимуществом казахстанского клуба, но неаккуратная передача капитана команды испортила ситуацию.
Похожую ошибку допустил Алекс Линтуниеми. Финский защитник мог выбросить шайбу, но немного замешкался и был накрыт. На помощь бросился Диц, а форварды Дмитрий Шевченко с Павлом Акользиным не смогли перекрыть всех оставшихся хоккеистов соперника. «Торпедо» реализовало большинство, забрав очко у «Барыса»
Столичный клуб выиграл матч в овертайме, поделившись очком с прямым конкурентом по Восточной конференции. Если бы игроки обороны сыграли надежнее, то отставание «Барыса» от «Торпедо» было бы минимальным, а сейчас оно в два балла (39 очков против 41).
23 декабря «Барыс» снова сыграет на выезде — против омского «Авангарда». Казахстанская команда закрепилась на восьмой строчке на «Востоке», а российский клуб идет вторым в той же конференции с 51 очком. Лидирует в Лиге казанский «Ак Барс» с 60 очками.