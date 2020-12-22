Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Две ошибки от капитана и новичка, или как «Барыс» чуть не провалил выигранный матч в КХЛ

Команда Михайлиса вела в две шайбы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл гостевой матч у «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), столкнувшись с проблемами, который сам себе создал. К полной потере очков могли привести ошибки ведущих исполнителей. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда выигрывала матч со счетом 2:0 уже к 19-й минуте матча. Голевыми стали броски Мэтта Фрэттина с Дарреном Дицем, а Йони Ортио отразил восемь выстрелов по своим воротам. На первый перерыв команды могли уйти с комфортным преимуществом казахстанского клуба, но неаккуратная передача капитана команды испортила ситуацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожую ошибку допустил Алекс Линтуниеми. Финский защитник мог выбросить шайбу, но немного замешкался и был накрыт. На помощь бросился Диц, а форварды Дмитрий Шевченко с Павлом Акользиным не смогли перекрыть всех оставшихся хоккеистов соперника. «Торпедо» реализовало большинство, забрав очко у «Барыса» из-за двух необязательных ошибок защитников первой пары.

Во время загрузки произошла ошибка.

Столичный клуб выиграл матч в овертайме, поделившись очком с прямым конкурентом по Восточной конференции. Если бы игроки обороны сыграли надежнее, то отставание «Барыса» от «Торпедо» было бы минимальным, а сейчас оно в два балла (39 очков против 41).

23 декабря «Барыс» снова сыграет на выезде — против омского «Авангарда». Казахстанская команда закрепилась на восьмой строчке на «Востоке», а российский клуб идет вторым в той же конференции с 51 очком. Лидирует в Лиге казанский «Ак Барс» с 60 очками.

Читайте также
Торпедо НН
2:3ОТ
1:2, 0:0, 1:0
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
Полгода ЦСКА: крах в Европе и надежды в РПЛ
Экс-тренер сборной Испании может возглавить «Спартак»
«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет: Топ-5 ставок дня
Еще один скандал в РПЛ. Арбитры распивали водку перед матчем
Британские фанаты «Формулы-1» призывают «Хаас» уволить Мазепина
Российского хоккеиста обвинили в похищении детей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь