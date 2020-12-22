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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского хоккеиста обвинили в похищении детей

Бывшая жена нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Михаила Варнакова Ольга обвинила его в похищении детей. Ее слова приводит «КП».

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Источник: РИА "Новости"

Ольга заявила, что в марте 2020-го Варнаков забрал детей к себе и заявил, что во время пандемии коронавируса им лучше остаться с ним. Затем он запретил детям общаться с матерью по телефону, а в сентябре подал в суд, чтобы лишить ее родительских прав. «Я ездила к нему домой, просила, чтобы он хоть через окно мне их показал, — без толку», — подытожила она.

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Ольга рассказала, что прожила с Варноковым 11 лет. В 2018 году у нее обнаружили опухоль, и Варнаков подал на развод. По решению суда трое детей остались с Ольгой, Варнаков имел право видеть их 12 дней в месяц. Хоккеист должен был платить алименты, а также оставил супруге дом.

Варнаков играет в КХЛ с 2008 года. Он известен по выступлениям за казанский «Ак Барс» и «Торпедо». На счету спортсмена 604 матча в лиге.

В ноябре прошлого года бывшая жена российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Маргарита обвинила его в похищении детей и обратилась в полицию.

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