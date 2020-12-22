Российского хоккеиста обвинили в похищении детей

Ольга заявила, что в марте 2020-го Варнаков забрал детей к себе и заявил, что во время пандемии коронавируса им лучше остаться с ним. Затем он запретил детям общаться с матерью по телефону, а в сентябре подал в суд, чтобы лишить ее родительских прав. «Я ездила к нему домой, просила, чтобы он хоть через окно мне их показал, — без толку», — подытожила она.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--01ce0ce94457293bf351" data-vnd="01ce0ce94457293bf351" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=01ce0ce94457293bf351" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Ольга рассказала, что прожила с Варноковым 11 лет. В 2018 году у нее обнаружили опухоль, и Варнаков подал на развод. По решению суда трое детей остались с Ольгой, Варнаков имел право видеть их 12 дней в месяц. Хоккеист должен был платить алименты, а также оставил супруге дом.

Варнаков играет в КХЛ с 2008 года. Он известен по выступлениям за казанский «Ак Барс» и «Торпедо». На счету спортсмена 604 матча в лиге.