КХЛ не в курсе причины отъезда Азеведо из «Ак Барса»

Азеведо из-за травмы пропустил несколько матчей «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов сообщил, что хоккеист улетел к семье.
«В прессе я читал, что Азеведо уже улетел. Вернется он или не вернется, это надо спрашивать в команде. Официально контракт не расторгнут, в ЦИБе (центральном информационном бюро КХЛ) ничего не зарегистрировано. Я согласен, что Азеведо — одна из звезд КХЛ, все мы помним его статус MVP (самого ценного игрока), для Казани он многое сделал. Не знаю, в чем причина. Я читал, опять же в прессе, что он расторгнет контракт. Может быть, перейдет в другой клуб? Поживем — увидим, давайте дождемся официальной информации», — сказал Морозов журналистам.
«Как мы можем что-то диктовать в этой ситуации клубу или хоккеисту? У каждой команды своя философия. Кто-то молодых выращивает, кто-то готовится к первому раунду плей-офф, команду собирает, кто-то бьется за финал конференции, а кто-то — за Кубок Гагарина. При этом в дисциплинарный комитет могут обратиться любой игрок и любой клуб, если возникают какие-то конфликты», — добавил глава лиги.