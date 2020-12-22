КХЛ не в курсе причины отъезда Азеведо из «Ак Барса»

«В прессе я читал, что Азеведо уже улетел. Вернется он или не вернется, это надо спрашивать в команде. Официально контракт не расторгнут, в ЦИБе (центральном информационном бюро КХЛ) ничего не зарегистрировано. Я согласен, что Азеведо — одна из звезд КХЛ, все мы помним его статус MVP (самого ценного игрока), для Казани он многое сделал. Не знаю, в чем причина. Я читал, опять же в прессе, что он расторгнет контракт. Может быть, перейдет в другой клуб? Поживем — увидим, давайте дождемся официальной информации», — сказал Морозов журналистам.