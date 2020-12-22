Глава КХЛ высказался о конфликте в матче «Куньлуня» и «Авангарда»

«Авангард» в понедельник в Мытищах со счетом 5:1 обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игрок омичей Клим Костин на 59-й минуте получил матч-штраф за то, что бросил клюшку на трибуны в сторону лавки «Авангарда». Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев также был удален с лавки за неспортивное поведение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--01ce0ce94457293bf351" data-vnd="01ce0ce94457293bf351" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=01ce0ce94457293bf351" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Видел момент. Все бывает, это эмоции в игре. СДК этот момент разберет, какие наказания предусмотрены, и вынесет окончательное решение по штрафам или дисквалификациям. Ребята в эмоциях, счет такой был… Бывают стычки, кто-то неправильно себя повел. Это хоккей. Может быть, и внимания больше из-за этого конфликта, почему нет?» — сказал Морозов журналистам.