Глава КХЛ высказался о конфликте в матче «Куньлуня» и «Авангарда»

«Авангард» в понедельник в Мытищах со счетом 5:1 обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игрок омичей Клим Костин на 59-й минуте получил матч-штраф за то, что бросил клюшку на трибуны в сторону лавки «Авангарда». Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев также был удален с лавки за неспортивное поведение.
«Видел момент. Все бывает, это эмоции в игре. СДК этот момент разберет, какие наказания предусмотрены, и вынесет окончательное решение по штрафам или дисквалификациям. Ребята в эмоциях, счет такой был… Бывают стычки, кто-то неправильно себя повел. Это хоккей. Может быть, и внимания больше из-за этого конфликта, почему нет?» — сказал Морозов журналистам.
Также Морозов отметил, что против дисквалификации участников конфликта. «Дисквалификация? А кто у нас играть будет, если всем дисквалификации давать?» — добавил он.