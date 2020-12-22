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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава КХЛ высказался о конфликте в матче «Куньлуня» и «Авангарда»

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в хоккее периодически случаются конфликтные ситуации, как во встрече регулярного чемпионата между клубами «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» (Омск).

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без-имени-14.jpg | Источник: РИА (sport)

«Авангард» в понедельник в Мытищах со счетом 5:1 обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игрок омичей Клим Костин на 59-й минуте получил матч-штраф за то, что бросил клюшку на трибуны в сторону лавки «Авангарда». Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев также был удален с лавки за неспортивное поведение.

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«Видел момент. Все бывает, это эмоции в игре. СДК этот момент разберет, какие наказания предусмотрены, и вынесет окончательное решение по штрафам или дисквалификациям. Ребята в эмоциях, счет такой был… Бывают стычки, кто-то неправильно себя повел. Это хоккей. Может быть, и внимания больше из-за этого конфликта, почему нет?» — сказал Морозов журналистам.

Также Морозов отметил, что против дисквалификации участников конфликта. «Дисквалификация? А кто у нас играть будет, если всем дисквалификации давать?» — добавил он.

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