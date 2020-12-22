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17:15 (мск), источник: Vesti.kz

Давит на Дица, или кто в «Барысе» может подвинуть лидера команды в КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья забил победный гол «Барыса» в ворота «Торпедо», прервав пятиматчевую серию без забитых шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 27-летний нападающий догнал Даррена Дица и все еще остается претендентом на звание лучшего клубного снайпера. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Гол в ворота «Торпедо» стал 12-м в сезоне для Лильи. Их могло бы быть и больше, но декабрь получился для нападающего неудачным. Он отличился в матче с «Сочи» 1 декабря, а затем не мог отличиться до игры в Нижнем Новгороде. Голеадор приучил, что в среднем два-три раза матч бросает по воротам соперника, а во встречах с «Локомотивом» и «Куньлунем» ни разу не попал в створ.

Очередной голевой бросок вывел Лилью не только в лидеры в «Барысе» по шайбам вместе с Дицем, но и помог подняться в топ-30 среди снайперов всей Лиги. Вместе с капитаном форвард делит места с 20 по 29 в «регулярке» КХЛ. И если защитник еще может выиграть номинацию среди обороны (Диц идет на первом месте с отрывом в четыре шайбы от преследователей), то в общем зачете список возглавляет Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» с 24 голами.

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Лучшие снайперы «Барыса» в сезоне:

1−2. Даррен Диц и Якоб Лилья — по 12 голов;
3−5. Линус Виделль, Роман Старченко и Никита Михайлис — по восемь голов;
6. Мэтт Фрэттин — шесть голов;
7. Кертис Волк — пять голов.

Если Лилья сохранит свой график, то способен разменять 20 и более голов, а в следующем сезоне получить контракт поинтереснее. А с учетом того, что три гола шведского форварда стали победными (как и еще у трех игроков «Барыса»), то его можно назвать одним из самых полезных в клубе. Тремя голами Лилья отметился в большинстве (чаще это делали только Старченко с Фрэттином).

Добавим, что завтра, 23 декабря, «Барыс» снова сыграет на выезде — против омского «Авангарда». Казахстанская команда закрепилась на восьмой строчке на «Востоке» с 39 баллами, а российский клуб идет вторым в той же конференции с 51 очком. Лидирует в Лиге казанский «Ак Барс» с 60 очками.

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