Давит на Дица, или кто в «Барысе» может подвинуть лидера команды в КХЛ

Гол в ворота «Торпедо» стал 12-м в сезоне для Лильи. Их могло бы быть и больше, но декабрь получился для нападающего неудачным. Он отличился в матче с «Сочи» 1 декабря, а затем не мог отличиться до игры в Нижнем Новгороде. Голеадор приучил, что в среднем два-три раза матч бросает по воротам соперника, а во встречах с «Локомотивом» и «Куньлунем» ни разу не попал в створ.

Очередной голевой бросок вывел Лилью не только в лидеры в «Барысе» по шайбам вместе с Дицем, но и помог подняться в топ-30 среди снайперов всей Лиги. Вместе с капитаном форвард делит места с 20 по 29 в «регулярке» КХЛ. И если защитник еще может выиграть номинацию среди обороны (Диц идет на первом месте с отрывом в четыре шайбы от преследователей), то в общем зачете список возглавляет Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» с 24 голами.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Лучшие снайперы «Барыса» в сезоне:

1−2. Даррен Диц и Якоб Лилья — по 12 голов;

3−5. Линус Виделль, Роман Старченко и Никита Михайлис — по восемь голов;

6. Мэтт Фрэттин — шесть голов;

7. Кертис Волк — пять голов.

Если Лилья сохранит свой график, то способен разменять 20 и более голов, а в следующем сезоне получить контракт поинтереснее. А с учетом того, что три гола шведского форварда стали победными (как и еще у трех игроков «Барыса»), то его можно назвать одним из самых полезных в клубе. Тремя голами Лилья отметился в большинстве (чаще это делали только Старченко с Фрэттином).