Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ

Если в первом периоде, несмотря на обоюдоатакующий хоккей в исполнении игроков двух команд, шайб заброшено не было, то после первого перерыва команды порадовали любителей хоккея четырьмя взятиями ворот. Минчане смогли открыть счет. На 21-й минуте отличился Роман Горбунов, который вышел один на один с вратарем «Салавата» после отличного паса Степана Фальковского. Эта шайба раззадорила хозяев площадки, которые устроили осаду ворот Дэнни Тэйлора.

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Страж ворот минчан несколько раз выручил свою команду, однако на 24-й минуте Cакари Маннинен после передач Александра Кадейкина и Филипа Ларсена сравнял счет. Прошло еще менее минуты встречи — и новобранец «Салавата Юлаева», игрок сборной Беларуси Джефф Платт вывел свою новую команду вперед. Цифры на табло не остудили атакующий пыл уфимцев, которые забросили и в третий раз благодаря мастерству Маркуса Гранлунда (33-я минута).