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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Ак Барсу» в ретро-матче КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. Московский «Спартак» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 994 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Станислав Галиев (7-я минута), Тревор Мерфи (21) и Найджел Доус (55).

Форвард казанского клуба Стефан Да Коста сделал три результативные передачи и продлил серию с набранными очками до 7 матчей — на его счету за это время 13 (6 шайб + 7 передач) очков. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов сыграл третий в сезоне матч «на ноль», отразив 32 броска. Для казанцев эта победа стала седьмой подряд. Чешский нападающий «Спартака» Лукаш Радил провел 200-й матч в КХЛ.

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Это был один из двух домашних матчей «Спартака» в этом сезоне в ретро-стиле, встреча с «Ак Барсом» была посвящена 40-летию Олимпиады 1980 года в Москве. Хоккеисты красно-белых провели игру в ретро-форме, а на стадион приехали на ретро-автобусе «Икарус-250». «Спартак» проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года.

Следующий домашний матч против подольского «Витязя» 23 декабря также пройдет в ретро-стиле — он будет посвящен дружбе народов СССР. Казанский клуб в следующей игре 24 декабря в гостях встретится с московским «Динамо».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. «Ак Барс» расположился на первом месте на Востоке с 62 очками в 40 встречах.

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